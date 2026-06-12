الملوخية الناشفة على أصولها.. وصفة اقتصادية بطعم لا يقاوم

الملوخية الناشفة من الأكلات المصرية الشهيرة التي يفضلها الكثيرون، خاصة في الأوقات التي لا تتوفر فيها الخضراء الطازجة، وتمتاز بمذاقها المميز وسهولة تحضيرها.

المكونات:

- كوب ملوخية ناشفة.

- 4 أكواب مرقة دجاج أو لحم.

- 5 فصوص ثوم مفروم.

- ملعقة كبيرة كزبرة جافة.

- ملعقتان كبيرتان سمن أو زبدة.

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

1. تُنقع الملوخية الناشفة في كمية قليلة من الماء لمدة 10 دقائق.

2. تُوضع المرقة على النار حتى تصل إلى درجة الغليان.

3. تُضاف الملوخية تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى لا تتكتل.

4. تُترك على نار هادئة لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى تنضج.

5. في مقلاة صغيرة، تُسخن السمن أو الزبدة ثم يُضاف الثوم المفروم ويُقلب حتى يكتسب اللون الذهبي.

6. تُضاف الكزبرة الجافة إلى الثوم وتقلب لثوانٍ قليلة.

7. تُضاف التقلية إلى الملوخية وتُقلب جيدًا.

8. تُتبل بالملح والفلفل وتُترك دقيقة واحدة ثم تُرفع من على النار.

تُقدم الملوخية الناشفة ساخنة إلى جانب الأرز الأبيض والدجاج أو اللحم، وبالهناء والشفاء.