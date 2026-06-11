تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

حسمت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الارشاد البيطري الجدل المثار حول مقولة شائعة بين البعض مفادها أن “الملوخية لو باتت تدود”، مؤكدة أن هذه الفكرة لا أساس علمي لها، وأن ظهور الدود أو الحشرات على الملوخية لا علاقة له بكونها “فسدت من تلقاء نفسها” بعد الطبخ أو التخزين الصحيح.

حقيقة الدود بالملوخية

وأوضحت أن ورق الملوخية مثل أي نبات زراعي قد يتعرض أثناء الزراعة للإصابة ببعض الحشرات أو التلوث بالغبار أو الأتربة، لذلك تأتي خطوة الغسل الجيد كعامل أساسي قبل الطهي، ويفضل غسلها تحت ماء جارٍ مع نقعها بشكل مناسب للتأكد من إزالة أي شوائب أو آثار محتملة.

وأضافت أن مرحلة الطهي بالغليان كفيلة بالقضاء على أي ميكروبات أو بويضات حشرية قد تكون موجودة، مؤكدة أنه “من غير المنطقي علميًا” ظهور ديدان بعد الطهي إذا تم حفظ الطعام بشكل سليم.

وأشارت إلى أن السبب الحقيقي وراء ظهور الحشرات أو الدود في بعض الحالات يعود إلى سوء التخزين، مثل ترك الملوخية مطهية أو نيئة خارج الثلاجة مكشوفة لفترات طويلة، ما يجعلها عرضة لذباب الحشرات، أو استخدام أدوات غير نظيفة أثناء التحضير أو التقديم.

وشددت على أن حفظ الملوخية في الثلاجة داخل وعاء محكم الغلق يمنع تمامًا أي تلوث لاحق، قائلة إن المشكلة ليست في “الملوخية نفسها” بل في طريقة التعامل معها.

واختتمت بالتأكيد على أن الملوخية من الخضروات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية، وتحتوي على فيتامينات وألياف غذائية مفيدة لصحة الجهاز الهضمي والمناعة، داعية إلى تناولها ضمن نظام غذائي متوازن مع الالتزام بأساليب النظافة والحفظ الصحيحة.