بطعم لا يقاوم.. طريقة عمل الحواوشي بالموتزاريلا والشيدر

يعتبر الحواوشي بالجبنة من الوصفات المميزة التي تجمع بين طعم اللحم المتبل والجبنة الذائبة، ما يمنحه مذاقًا شهيًا ومختلفًا عن الحواوشي التقليدي. ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سريعة.

المكونات

500 جرام لحم مفروم.

1 بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا.

1 حبة فلفل أخضر مفرومة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

ربع ملعقة صغيرة شطة (اختياري).

200 جرام جبنة موتزاريلا مبشورة.

100 جرام جبنة شيدر مبشورة (اختياري).

4 أرغفة عيش بلدي.

2 ملعقة كبيرة زبدة أو سمن.



طريقة التحضير

1. اخلطي اللحم المفروم مع البصل والفلفل الأخضر والملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة والشطة حتى تتجانس المكونات.



2. افتحي أرغفة العيش البلدي من المنتصف دون فصلها بالكامل.



3. وزعي طبقة من خليط اللحم داخل كل رغيف، ثم أضيفي كمية مناسبة من الجبن المبشور.



4. أغلقي الأرغفة جيدًا واضغطي عليها برفق لتوزيع الحشوة.



5. ادهني الوجهين بالقليل من الزبدة أو السمن.



6. رصي الأرغفة في صينية وأدخليها فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 25 إلى 30 دقيقة، مع تقليبها في منتصف الوقت حتى تتحمر من الجانبين.



7. اتركي الحواوشي لمدة دقيقتين بعد خروجه من الفرن، ثم قدميه ساخنًا للاستمتاع بالجبنة الذائبة.

نصائح لنجاح الوصفة

يمكن إضافة جبنة رومي مبشورة للحصول على نكهة أقوى.

يفضل استخدام خليط من الموتزاريلا والشيدر للحصول على قوام مطاطي وطعم غني.

يقدم الحواوشي بالجبنة مع الطحينة وسلطة الزبادي أو المخللات.



