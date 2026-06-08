طريقة عمل الأرز البسمتي بنكهة مميزة

يعتبر الأرز البسمتي من أكثر الأطباق التي تحرص ربات البيوت على تحضيرها بطريقة احترافية للحصول على قوام مفلفل وطعم مميز يشبه المطاعم، خاصة أنه يتميز بحباته الطويلة ورائحته العطرية الخفيفة التي تجعله مناسبًا لمختلف الأطباق.

ويعتمد نجاح الأرز البسمتي على اختيار المكونات الصحيحة واتباع خطوات دقيقة أثناء الطهي لضمان نتيجة مثالية.

المكونات:

2 كوب أرز بسمتي

2.5 كوب ماء ساخن أو مرقة دجاج

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

بصلة صغيرة مفرومة (اختياري)

3 حبات حبهان

عود قرفة أو ورق لورا

ملح حسب الرغبة

رشة كركم أو زعفران لإعطاء لون مميز



طريقة التحضير:

يبدأ بتحضير الأرز من خلال غسله جيدًا عدة مرات حتى يصبح الماء صافيًا، ثم يُنقع لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة للحصول على قوام مفلفل بعد الطهي.

في وعاء على النار، يُسخن الزيت أو السمن، ثم يضاف البصل ويشوح حتى يذبل، وبعدها تضاف التوابل مثل الحبهان والقرفة وورق اللورا لإطلاق نكهتها.

يضاف الأرز بعد تصفيته جيدًا ويُقلب لمدة دقيقة حتى يتشرب النكهة، ثم يضاف الماء الساخن أو المرقة مع الملح والكركم أو الزعفران.

يترك الخليط حتى يبدأ في الغليان، ثم تُخفض النار ويُغطى الوعاء جيدًا لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى ينضج الأرز تمامًا. وبعد انتهاء الطهي، يُترك لعدة دقائق ثم يُقلب برفق بالشوكة ليصبح مفلفلًا وجاهزًا للتقديم.