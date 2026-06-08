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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبد والقوانص بانتظام؟

الكبد والقوانص
الكبد والقوانص
ريهام قدري

 الكبد والقوانص من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، وعند تناولها باعتدال يمكن أن تقدم للجسم العديد من الفوائد الصحية.

تعزيز مستويات الحديد

تحتوي الكبد بشكل خاص على كميات كبيرة من الحديد سهل الامتصاص، ما يساعد على دعم إنتاج الهيموجلوبين والوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

دعم صحة الجهاز المناعي

تتميز الكبد بغناها بفيتامين A والزنك، وهما عنصران يلعبان دورًا مهمًا في تقوية المناعة ومساعدة الجسم على مقاومة العدوى.

زيادة الشعور بالشبع

تحتوي الكبد والقوانص على نسبة مرتفعة من البروتين، ما يساهم في تعزيز الشعور بالامتلاء لفترات أطول ودعم بناء العضلات وإصلاح الأنسجة.

تحسين صحة الأعصاب

تعد الكبد مصدرًا ممتازًا لفيتامين B12، الذي يساعد في الحفاظ على صحة الأعصاب وتكوين خلايا الدم الحمراء ودعم وظائف الدماغ.

دعم صحة العظام

توفر الكبد والقوانص مجموعة من المعادن المهمة مثل الفوسفور والسيلينيوم، والتي تساهم في الحفاظ على قوة العظام والأسنان.

زيادة مستويات الطاقة

بفضل احتوائها على فيتامينات B والحديد والبروتين، تساعد الكبد والقوانص على تحويل الغذاء إلى طاقة يحتاجها الجسم للأنشطة اليومية.

هل هناك محاذير؟

رغم فوائدها، يُنصح بعدم الإفراط في تناول الكبد، لأنها تحتوي على كميات مرتفعة من فيتامين A والكوليسترول. كما ينبغي لمرضى النقرس أو من يعانون من ارتفاع حمض اليوريك استشارة الطبيب بشأن الكميات المناسبة لهم.

وبشكل عام، يمكن أن تكون الكبد والقوانص جزءًا من نظام غذائي متوازن عند تناولها باعتدال إلى جانب الخضروات والأطعمة الصحية الأخرى.

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