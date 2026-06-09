غير مكلفة ولذيذة.. أسرار عمل الجلاش باللحمة المفرومة

يعتبر الجلاش باللحمة المفرومة من الأكلات الشرقية الشهيرة التي تتميز بمذاقها الغني وسهولة تحضيرها، كما تُقدم في المناسبات والعزائم كطبق رئيسي شهي ومحبوب لدى الكبار والصغار.

المكونات:

- نصف كيلو جلاش.

- نصف كيلو لحمة مفرومة.

- 2 بصلة مفرومة ناعم.

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

- نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

- 3 ملاعق كبيرة زيت أو سمن.

- كوب شوربة أو لبن (للتسقية).

- بيضة (اختياري لوجه الجلاش).

طريقة التحضير:

1. يُسخن الزيت في مقلاة، ثم تُضاف البصلة حتى تذبل.

2. تُضاف اللحمة المفرومة مع الملح والفلفل والبهارات وتُقلب حتى تنضج تمامًا.

3. يُدهن صينية بالزيت أو السمن، ثم تُفرد طبقات الجلاش مع دهن كل طبقة بالقليل من السمن.

4. تُوزع حشوة اللحمة بالتساوي على طبقة الجلاش.

5. تُغطى الحشوة بباقي طبقات الجلاش مع دهن كل طبقة بالسمن.

6. يُقطع الجلاش إلى مربعات قبل إدخاله الفرن.

7. يُصب كوب من الشوربة أو اللبن على الوجه، ويمكن إضافة البيضة المخفوقة لمظهر ذهبي.

8. يُخبز في فرن متوسط الحرارة حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمشًا.

ويقدم الجلاش باللحمة المفرومة ساخنًا إلى جانب السلطة أو الزبادي، ليكون وجبة متكاملة ومشبعة تناسب جميع أفراد الأسرة.