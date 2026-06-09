أفضل طريقة للحفاظ على المكياج ثابتًا لساعات طويلة

تحتاج الفتيات بمكياج منسق وبشرة صافية في الصيف، فإذا كنتِ تريدين الحفاظ على مكياجكِ لأطول فترة ممكنة، اتبعي هذه الخطوات:

1. ترطيب البشرة جيدًا قبل وضع المكياج، لأن البشرة الجافة أو الدهنية بشكل زائد تؤثر على ثباته.



2. استخدام البرايمر المناسب لنوع البشرة، فهو يساعد على تقليل مظهر المسام ويجعل المكياج أكثر ثباتًا.



3. اختيار فاونديشن مناسب لنوع بشرتكِ وتثبيته بطبقة خفيفة من البودرة، خاصة في منطقة الجبهة والأنف والذقن.



4. استخدام منتجات مقاومة للماء مثل الماسكارا والآيلاينر، خصوصًا في الأجواء الحارة أو المناسبات الطويلة.



5. تثبيت كريمات الوجه بالمنتجات البودرة مثل البلاشر أو البرونزر البودرة فوق المنتجات الكريمية لزيادة الثبات.



6. استعمال بخاخ تثبيت المكياج (Setting Spray) في النهاية، فهو من أهم الخطوات للحفاظ على الإطلالة لساعات.



7. استخدام أوراق امتصاص الزيوت بدلًا من إضافة طبقات كثيرة من البودرة خلال اليوم، حتى لا يبدو المكياج متكتلًا.



8. تجنب لمس الوجه باستمرار لأن ذلك يؤدي إلى انتقال المكياج وتلاشيه بسرعة.

في فصل الصيف، ضعي المكياج على طبقات خفيفة بدلًا من الطبقات الثقيلة، فذلك يمنحه مظهرًا طبيعيًا ويزيد من ثباته.