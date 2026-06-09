قوي عظامك وقلبك.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي يوميًا؟

يعتبر الزبادي من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، وقد ينعكس تناوله يوميًا بشكل إيجابي على الصحة عند إدراجه ضمن نظام غذائي متوازن.

1. تحسين صحة الجهاز الهضمي يحتوي الزبادي على بكتيريا نافعة (البروبيوتيك) تساعد في دعم توازن البكتيريا داخل الأمعاء، ما قد يسهم في تحسين عملية الهضم وتقليل بعض مشكلات الجهاز الهضمي.

2. تقوية العظام والأسنان يُعد الزبادي مصدرًا جيدًا للكالسيوم والبروتين، وهما عنصران مهمان للحفاظ على قوة العظام والأسنان وتقليل خطر ضعف الكتلة العظمية مع التقدم في العمر.

3. زيادة الشعور بالشبع يساعد محتواه المرتفع من البروتين على تعزيز الإحساس بالامتلاء لفترة أطول، ما قد يساهم في التحكم بالشهية وتقليل تناول الوجبات الخفيفة.

4. دعم صحة القلب تشير بعض الدراسات إلى أن منتجات الألبان المخمرة، مثل الزبادي، قد ترتبط بتحسين بعض مؤشرات صحة القلب عند تناولها باعتدال ضمن نظام غذائي صحي.

5. تعزيز المناعة قد تساهم البكتيريا النافعة الموجودة في الزبادي في دعم الجهاز المناعي وتحسين قدرة الجسم على مواجهة بعض أنواع العدوى.

6. المساعدة في بناء العضلات يحتوي الزبادي على بروتينات عالية الجودة تساعد في إصلاح الأنسجة ودعم نمو العضلات، خاصة عند تناوله بعد ممارسة الرياضة.

رغم فوائده العديدة، قد يسبب الزبادي بعض المشكلات لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية الحليب أو عدم تحمل اللاكتوز. كما يُنصح بالانتباه إلى أنواع الزبادي المحلاة التي تحتوي على كميات مرتفعة من السكر المضاف.

لذلك تناول الزبادي يوميًا يمكن أن يدعم صحة الجهاز الهضمي والعظام والمناعة، ويزيد الشعور بالشبع، بشرط اختيار الأنواع قليلة السكر وتناوله ضمن نظام غذائي متوازن.