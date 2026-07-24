الإسكان تطرح 2898 قطعة أرض سكنية بـ17 مدينة.. موعد الحجز

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 2898 قطعة أرض سكنية ضمن برنامج “مسكن” بـ17 مدينة جديدة، وذلك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

في إطار جهود الوزارة لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي السكنية، وإتاحة المزيد من الفرص أمام المواطنين لبناء مسكنهم الخاص بالمدن الجديدة.

طرح اراضي سكنية جديدة

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الطرح يتضمن 2263 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، و635 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، موزعة على عدد من المدن الجديدة، بما يسهم في دعم خطط التنمية العمرانية، وتعزيز جهود الدولة في التوسع العمراني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإتاحة المزيد من الأراضي والوحدات السكنية لمختلف شرائح المواطنين.

أراضٍ لذوي الهمم

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى حرص وزارة الإسكان على أن يتضمن الطرح قطع أراضٍ مخصصة لذوي الهمم، بما يضمن تكافؤ الفرص وييسر حصولهم على الخدمات والسكن الملائم، بإجمالي 142 قطعة أرض، منها 111 قطعة أرض ضمن محور الأراضي المتوسطة، و31 قطعة أرض ضمن محور الأراضي المميزة.

كراسات الشروط

وأضافت وزيرة الإسكان أن كراسات الشروط، متاحة عبر الموقع الإلكتروني لمنصة “مسكن”، اعتبارًا من يوم 27 يوليو 2026، ويستمر حتى يوم 10 سبتمبر 2026، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية.

الأراضي المتوسطة

وأوضحت الوزيرة أن طرح الأراضي المتوسطة جاء بمدن: حدائق أكتوبر، والسادات، وحدائق العاشر، والسويس الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأسوان الجديدة، وأخميم الجديدة، بإجمالي 2263 قطعة أرض.

الأراضي المميزة

وأضافت أن محور الأراضي المميزة يضم 635 قطعة أرض موزعة على مدن: الشروق، وبدر، والعبور الجديدة، و15 مايو، وناصر الجديدة (غرب أسيوط)، وطيبة الجديدة، وقنا الجديدة، بما يحقق تنوعًا في الطرح، ويلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين الراغبين في تملك أراضٍ سكنية بالمدن الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي استمرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ خطة متكاملة لزيادة المعروض من الأراضي والوحدات السكنية، بما يواكب معدلات التنمية التي تشهدها المدن الجديدة، ويوفر فرصًا سكنية واستثمارية متنوعة، كما دعت الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على كراسات الشروط واستكمال إجراءات الحجز من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة:

reserve.newcities.gov.eg.