هؤلاء على رادار القلعة البيضاء.. تطورات مثيرة في ملف المدير الفني للزمالك

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك عن نشوب خلافات في الساعات الأخيرة بين نادي الزمالك وفوك راشوفيتش بشأن جهازه المساعد وبعض الأمور الأخرى .

و تسببت الخلافات في تأخير حضوره للقاهرة من أجل توقيع العقود بشكل رسمي رغم إنهاء الإتفاق بالكامل معه مما دفع النادي في التفاوض مع أسماء أخري تحسباً لأي أمور طارئة قد تحدث

وفتح الزمالك خطوط قوية مع المدرب الصربي دراجان ستويكوفيتش بيكسي مدرب منتخب صربيا السابق وأيضاً مع الصربي الأخر فلادن ميلوفيتش

كما أعاد النادي التفاوض مره أخري مع ممثلي المدرب الإسباني بابلو فرانكو والذي حقق الدوري المغربي مع

المغرب الفاسي وطالب مسؤولي الزمالك من وكلائه بتخفيض مطالبهم المالية حتي يكون هناك فرصة لإتمام التعاقد معه

وستشهد الساعات القادمة القرار الحاسم خاصة في ظل وجود إجتماع أخير مع راشوفيتش عبر زووم لإنهاء الخلافات