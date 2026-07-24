فرج عامر: عموتة يملك رؤية واضحة ولم يقدم تنازلات في الأهلي

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، ثقته الكبيرة في قدرة المغربي حسين عموتة، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، على تحقيق النجاح مع الفريق، مشيرا إلى أن المدرب يمتلك رؤية واضحة وخطة متكاملة يسعى لتنفيذها منذ توليه المسؤولية الفنية.

وقال فرج عامر، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، إن عموتة لديه تصور كامل لما يريده داخل الأهلي، ويعمل بكل قوة من أجل تحويل هذا التصور إلى واقع، مؤكدا أن المدرب المغربي يدرك جيدا طبيعة المهمة الموكلة إليه، ويعرف ما هو مطلوب لتحقيق طموحات النادي وجماهيره.

وأضاف أن شخصية عموتة الحاسمة ستكون أحد أهم عوامل نجاحه، موضحا أنه لن يقدم أي تنازلات في الجوانب الفنية أو الإدارية، كما أنه لا يؤمن بأنصاف الحلول، وهو ما يعكس رغبته في فرض حالة من الانضباط والالتزام داخل الفريق، بما يخدم أهداف الأهلي في المرحلة المقبلة.