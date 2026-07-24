على هامش اجتماع آسيان.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصربي تعزيز التعاون الثنائي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بنظيره الصربي ماركو دجوريتش، على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأكدت وزارة الخارجية أن الجانبين شددا على الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يدعم الارتقاء بالشراكة المصرية الصربية، وتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح البلدين.