الإسكان تبدأ إخطار المستثمرين إلكترونيًا بقرارات التخصيص والتسعير النهائي

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قيام قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببدء تفعيل إخطار الشركات والمستثمرين بقرارات التخصيص الصادرة من مجلس إدارة الهيئة بجلسته 216 لسنة 2026 متضمنة التسعير النهائي إلكترونيًا من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين على موقع الهيئة، وذلك في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، وميكنة الخدمات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

وأكدت وزيرة الإسكان أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية والتحول إلى منظومة رقمية متكاملة، بما يحقق سرعة إنجاز المعاملات، ويعزز ثقة المستثمرين، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، مشيرة إلى أن الاعتماد على المنصات الإلكترونية في إخطار الشركات بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الاستثمارية التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضافت الوزيرة أن تفعيل هذه المنظومة يسهم في اختصار الوقت والجهد، وسرعة استكمال الإجراءات، وتمكين المستثمرين من متابعة مواقفهم بصورة إلكترونية، فضلًا عن دعم جهود الهيئة في سرعة تحصيل مستحقاتها المالية وفق إجراءات واضحة وموثقة، بما يحقق التوازن بين تقديم خدمات متميزة للمستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن تقديم خدمات جديدة للمستثمرين عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير منظومة الخدمات العقارية والاستثمارية، ورفع كفاءة التواصل مع المستثمرين من خلال وسائل رقمية حديثة تعتمد على السرعة والدقة والشفافية.

وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يستهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل الدورة المستندية، وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة، بما يعزز تنافسية مناخ الاستثمار، ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في المدن الجديدة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع بدأ بالفعل في تفعيل إخطار الشركات إلكترونيًا بقرارات التخصيص الصادر من مجلس إدارة الهيئة بجلسته 216 لسنة 2026 متضمن التسعير النهائي عبر بوابة الاستثمار الأجنبي عبر الرابط https://foreigninvest.newcities.gov.eg/#/، وبوابة خدمات المستثمرين عبر الرابط https://assign.newcities.gov.eg/ ، بما يضمن وصول الإخطارات بصورة فورية وموثقة، ويسهل على الشركات سرعة استكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية المستحقة للهيئة في المواعيد المقررة.



وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد عمارة، أن التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستثمرين يعد أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء المؤسسي بقطاع الشئون العقارية والتجارية، موضحاً أن التكامل بين الأنظمة الإلكترونية المختلفة يسهم في رفع جودة الخدمات، وتحقيق سرعة الإنجاز، وتحسين تجربة المستثمر، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة حكومية ذكية تعتمد على التكنولوجيا في إدارة الخدمات.