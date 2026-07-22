تشيلي.. مصرع 13 شخصا وفقدان 7 أخرين بسبب ‌الأمطار الغزيرة

لقى 13 شخصا مصرعهم وفقدان 7 أخرين بعد هطول أمطار غزيرة على مناطق كثيرة من تشيلي، حيث أكدت حكومة تشيلي إنها ستسعى إلى فرض عقوبات على شركات توزيع الكهرباء بسبب انقطاعات التيار المستمرة.
وبحسب تقارير إعلامية، فقد اجتاحت العواصف المنطقة الوسطى من البلاد ووصلت إلى الجنوب، مما تسبب في سيول على نطاق واسع وإغلاق طرق وإلحاق أضرار بمنازل.
من جانبها ؛ أشارت أليسيا سيبريان رئيسة مكتب الطوارئ في تشيلي "قوضت الأمطار التي هطلت خلال الأيام القليلة الماضية المجاري المائية والجداول وضفاف الأنهار، ولا يزال خطر ارتفاع منسوب المياه في بعضها قائما".
وبيّنت أن 2281 شخصا نزحوا ودمر 81 منزلا وتعرض 2761 منزلا لأضرار جسيمة ولا يزال 87 ألف شخص بدون كهرباء.
وقال وزير الداخلية أمكلاوديو ألفارادو إن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد شركات توزيع الكهرباء بسبب التأخر في إعادة الخدمة.
كما تم تعليق الدراسة في مدارس عدة بلديات بأربع مناطق.
ورغم أن معظم شركات تعدين النحاس والليثيوم الكبرى تقع في أقصى شمال البلاد الذي لم يتأثر بالطقس السيئ، اضطرت بعض الشركات العاملة في المنطقة إلى تقليص أنشطتها مؤقتا بسبب الأحوال الجوية.