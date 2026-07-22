تشيلي.. مصرع 13 شخصا وفقدان 7 أخرين بسبب ‌الأمطار الغزيرة

لقى 13 شخصا مصرعهم وفقدان 7 أخرين بعد هطول ‌أمطار غزيرة على مناطق كثيرة من تشيلي، حيث أكدت حكومة تشيلي إنها ستسعى إلى فرض عقوبات على ​شركات توزيع الكهرباء بسبب انقطاعات التيار ​المستمرة.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد اجتاحت العواصف المنطقة الوسطى من البلاد ⁠ووصلت إلى الجنوب، مما تسبب في سيول ​على نطاق واسع وإغلاق طرق وإلحاق أضرار ​بمنازل.

من جانبها ؛ أشارت أليسيا سيبريان رئيسة مكتب الطوارئ في تشيلي "قوضت الأمطار التي هطلت خلال الأيام القليلة الماضية المجاري المائية ​والجداول وضفاف الأنهار، ولا يزال خطر ​ارتفاع منسوب المياه في بعضها قائما".

وبيّنت أن 2281 شخصا ‌نزحوا ⁠ودمر 81 منزلا وتعرض 2761 منزلا لأضرار جسيمة ولا يزال 87 ألف شخص بدون كهرباء.

وقال وزير الداخلية أمكلاوديو ألفارادو إن الحكومة ​تعتزم اتخاذ ​إجراءات تأديبية ⁠ضد شركات توزيع الكهرباء بسبب التأخر في إعادة الخدمة.

كما تم تعليق الدراسة ​في مدارس عدة بلديات بأربع ​مناطق.

ورغم ⁠أن معظم شركات تعدين النحاس والليثيوم الكبرى تقع في أقصى شمال البلاد الذي لم يتأثر ⁠بالطقس ​السيئ، اضطرت بعض الشركات ​العاملة في المنطقة إلى تقليص أنشطتها مؤقتا بسبب الأحوال ​الجوية.