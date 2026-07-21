إصابات في اليابان جراء ضربات شمس ومصرع أشخاص إثر عاصفة في تشيلي

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم /الثلاثاء/، إصابة أكثر من 100 شخص بسبب ضربات الشمس في العاصمة طوكيو وسط موجة حر قاسية تشهدها البلاد.

وقال مسئولو إدارة الإطفاء في طوكيو - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن 128 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 3و103 أعوام نُقلوا إلى المستشفى بعد أن ظهرت عليهم أعراض الإصابة بضربات الشمس، مضيفين أن خمسة أشخاص منهم في حالة حرجة.

ودعا المسئولون، المواطنين إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع التعرض للإصابة بضربات الشمس مثل الحفاظ على شرب الماء بانتظام واستخدام مكيفات الهواء والمراوح.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من احتمال ارتفاع درجات الحرارة اليوم إلى مستويات خطيرة في بعض المناطق.

وفي تشيلي أعلنت الحكومة في حصيلة جديدة أن العاصفة العنيفة التي اجتاحت البلاد أسفرت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وعزل نحو 100 ألف شخص بسبب انقطاع طرق النقل.

وكما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ واستدعت الجيش لعمليات الإنقاذ، حيث أثرت العاصفة التي بدأت منتصف الشهر بشكل خاص على منطقتي /كوكيمبو/ و/أتاكاما/ الشماليتين، حيث نادرا ما تشهدان هطول أمطار غزيرة.

من جانبها، قالت "أليسيا سيبرايان" مديرة جهاز الطوارئ الوطني (سينابريد) في تشيلي في مؤتمر صحفي إن "هناك عشرة قتلى، وأربعة مفقودين، و17 جريحا. 2422 شخصا متضررا".

وأفادت السلطات المحلية بأن الأحوال الجوية القاسية تسببت أيضا في تدمير و إلحاق أضرار بنحو 2200 منزل، وتركت نحو 2400 شخص بلا مأوى، وعزلت أكثر من 100 ألف شخص.

وبسبب فيضان الأنهار، انقطعت الطرق التي تربط العديد من القرى، مما أدى إلى عزل المجتمعات عن بعضها البعض. وفي المناطق الريفية من /كوكيمبو/ على بعد نحو 460 كيلومترا شمال سانتياجو، استخدم الجيش الجرارات لإنقاذ السكان المحاصرين جراء الفيضانات، واضطر إلى إجلاء السكان بواسطة المروحيات من أسطح منازلهم.

وكان الرئيس التشيلي "خوسيه أنطونيو كاست" قج اعلن حالة الكارثة في أجزاء من شمال تشيلي أمس /الاثنين/. مجيزا نشر الجيش، وفرض قيود على الحركة، وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية.