زلزال بقوة ​5.5 درجة يضرب ​منطقة ​قريبة من ‌سواحل ⁠وسط تشيلي

أعلن المركز ‌الألماني لأبحاث ​علوم ​الأرض أن ⁠زلزالا ​بلغت قوته ​5.5 درجة هز ​منطقة ​قريبة من ‌سواحل ⁠وسط تشيلي.



وفي بيان له ؛ ذكر المركز ⁠إن الزلزال ​وقع ​على ⁠عمق ⁠عشرة كيلومترات.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة الخارجية التشيلية وفاة أحد رعاياها جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا .

وأفادت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس" ونقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية "، بأنها تتواصل مع عائلة المواطن وتقدم لهم المساعدة والتوجيه والدعم.

وكانت حكومة تشيلي قد أرسلت فريقا متخصصا في جهود الإنقاذ يتألف من 37 فردا إلى فنزويلا على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية التشيلية.

كان زلزالان بقوة 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر قد ضربا فنزويلا، وتسببا في حدوث أضرار جسيمة بالبنية التحتية للبلاد، ومقتل 920 شخصا على الأقل وإصابة 3 آلاف و360 آخرين.