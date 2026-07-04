وداعًا للمعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم

يعد الأرز البسمتي من أكثر أنواع الأرز استخدامًا في المطبخ العربي والآسيوي، خاصة مع أطباق الكبسة والبرياني والمندي والمشاوي. ورغم سهولة مكوناته، فإن كثيرًا من ربات البيوت يواجهن مشكلة التصاق الحبات أو تحول الأرز إلى قوام معجن، ما يفقده شكله المميز وطعمه الشهي.

وتؤكد الشيف نجلاء محمد، أن نجاح الأرز البسمتي لا يعتمد على نوع الأرز فقط، بل على اتباع خطوات بسيطة أثناء الغسل والنقع والطهي، وهي أسرار تجعل الحبات طويلة ومفلفلة من أول تجربة.

اختيار نوع الأرز الجيد

أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم

تبدأ النتيجة الناجحة من اختيار أرز بسمتي عالي الجودة، إذ تكون حباته طويلة ومتجانسة وخالية من الكسر. كما يفضل شراء الأرز من مصدر موثوق والاحتفاظ به في مكان جاف بعيدًا عن الرطوبة.

لا تتجاهلي خطوة الغسل

ينصح بغسل الأرز ثلاث أو أربع مرات حتى يصبح ماء الغسيل شبه صافٍ، لأن هذه الخطوة تزيل النشا الزائد الذي يتسبب في التصاق الحبات أثناء الطهي.

ويجب غسل الأرز برفق حتى لا تنكسر الحبات، مع تصفية الماء جيدًا بعد الانتهاء.

النقع هو السر الحقيقي

من أهم أسرار نجاح الأرز البسمتي نقعه في ماء فاتر لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة قبل الطهي، فهذه الخطوة تساعد الحبات على التمدد بشكل متساوٍ، كما تقلل من وقت الطهي وتحافظ على شكلها الطويل.

بعد انتهاء مدة النقع، يصفى الأرز جيدًا قبل إضافته إلى القدر.

المقادير الصحيحة للماء

من أكثر الأخطاء شيوعًا إضافة كمية كبيرة من الماء، وهو ما يؤدي إلى تعجن الأرز.

وفي معظم أنواع الأرز البسمتي تكفي كمية تتراوح بين كوب ونصف إلى كوب وثلاثة أرباع من الماء لكل كوب من الأرز، مع مراعاة تعليمات العبوة إذا كانت تختلف حسب نوع الأرز.

لا تكثري من التقليب

بعد إضافة الأرز إلى الماء المغلي، يكفي تقليبه مرة واحدة فقط لتوزيع الحبات، ثم يترك حتى يبدأ الماء في الغليان، وبعدها تخفض النار إلى أقل درجة ويغطى القدر بإحكام.

الإفراط في التقليب أثناء الطهي يؤدي إلى تكسير الحبات وخروج النشا، مما يجعل الأرز لزجًا.

اتركيه يرتاح بعد النضج

بعد انتهاء الطهي، لا ترفعي الغطاء مباشرة، بل اتركي الأرز مغطى لمدة 10 دقائق، فهذه الخطوة تسمح بتوزيع البخار داخل القدر واستكمال النضج دون أن تصبح الحبات معجنة.

بعد ذلك استخدمي شوكة لتفكيك الحبات برفق بدلًا من الملعقة.

أخطاء تفسد الأرز البسمتي

من أبرز الأخطاء استخدام نار مرتفعة طوال مدة الطهي، أو رفع الغطاء باستمرار لمتابعة النضج، لأن ذلك يسمح بخروج البخار ويؤثر في قوام الأرز.

كما أن إضافة الماء البارد أثناء الطهي قد يؤدي إلى عدم نضج الحبات بشكل متساوٍ.

لمسات تمنح الأرز نكهة المطاعم

للحصول على مذاق غني، يمكن تشويح الأرز في قليل من السمن أو الزيت قبل إضافة الماء، مع وضع حبات من الهيل وورق اللورا وعود قرفة وبضع حبات من القرنفل.

كما يمكن إضافة الزعفران المنقوع في ماء دافئ أو الكركم للحصول على لون ذهبي ورائحة مميزة، وهي من الأسرار التي تعتمد عليها كثير من المطاعم.

وباتباع هذه الخطوات البسيطة، ستحصلين على أرز بسمتي مفلفل، بحبات طويلة ومنفصلة، ينافس ما يقدم في أشهر المطاعم، ويصبح طبقًا مثاليًا بجانب المشويات والكبسة والبرياني وجميع الأطباق الرئيسية.