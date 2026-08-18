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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد السلاح يعلن قائمة منتخب مصر المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا

منتخب مصر للسلاح
منتخب مصر للسلاح
عبدالله هشام

أعلن الاتحاد المصري للسلاح برئاسة كابتن طارق الحسيني، قائمة منتخب مصر المشاركة في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، المقرر إقامتها في إيطاليا خلال الفترة من 21 أغسطس وحتى 3 سبتمبر المقبل.

وتضم قائمة منتخب سلاح الشيش كلًا من عبد الرحمن طلبة ومحمد حمزة في منافسات الرجال، بينما تشارك سارة عمرو حسني في منافسات السيدات.

أما منتخب سلاح السيف، فيشارك بلاعبين هما أحمد هشام وأدهم معتز، فيما يشارك منتخب سيف المبارزة بثلاثة لاعبين، وهم محمد السيد ويوسف شامل ومحمود محسن.

ويترأس بعثة منتخب مصر للسلاح خلال منافسات الدورة كابتن أحمد سمير، نائب رئيس الاتحاد المصري للسلاح، فيما يضم الجهاز الفني ماهر حمزة مدربًا لسلاح الشيش، وإسلام جمال مدربًا لسيف المبارزة، وأندريا كوستاشيفا مدربًا لسلاح السيف.

وأكد طارق الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، أن المنتخب يسعى لتحقيق أفضل النتائج خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، والمنافسة بقوة على حصد الميداليات ورفع اسم مصر عاليًا وسط منافسة قوية من دول اوروبا المشاركة في الدورة، متمنيًا أن يظهر جميع اللاعبين بشكل جيد في المنافسات وتقديم أفضل ما لديهم من أجل تحقيق نتائج إيجابية تليق بانجازات السلاح المصري.

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