عيار 21 يسجل رقماً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، وسجلت مستويات جديدة في سوق الصاغة المصرية، ويترقب المواطنون تغيرات أسعار الذهب على مدار اليوم، حيث تتغير الأسعار بشكل مستمر وفقاً لحركة البيع والشراء في السوق المحلي وحركة الأسعار العالمية.

وتشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب خلال الفترة الحالية بين الارتفاع والانخفاض، وجاء هذا الارتفاع بعد استقرار أسعار الذهب في مصر على مدار ثلاثة أيام دون تغيير سواء بالزيادة أو الانخفاض.

زيادة جديدة في أسعار الذهب

ارتفع عيار 24 من 7006.00 جنيه إلى 7011.00 جنيه بزيادة 5 جنيهات.

وارتفع عيار 21 من 6130.25 جنيه إلى 6134.62 جنيه بزيادة 4.37 جنيه.

وارتفع عيار 18 من 5254.50 جنيه إلى 5258.25 جنيه بزيادة 3.75 جنيه.

وارتفع جنيه الذهب من 49042.00 جنيه إلى 49077.00 جنيه بزيادة 35 جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026

سعر الذهب عيار 24: 7011.00 جنيه

سعر الذهب عيار 21: 6134.62 جنيه

سعر الذهب عيار 18:

5258.25 جنيه



سعر الذهب عيار 14:

4089.75 جنيه

سعر أوقية الذهب:

218066.48 جنيه

سعر الجنيه الذهب:

49077.00 جنيه