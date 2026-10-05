بسبب ديون أمريكا.. الذهب يقفز عالمياً ويصعد لمستوى صادم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بدعم من استمرار المخاوف بشأن تزايد الدين الحكومي الأمريكي وتراجع احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ​الأمريكي) أسعار الفائدة قريبا، لكن قوة الدولار حدت من المكاسب.

وصعد الذهب في المعاملات ‌الفورية 0.4 بالمئة إلى 4159.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1138 بتوقيت جرينتش، وفقاً لرويترز.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.64 بالمئة إلى 4188.70 دولار.



وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "لا نزال نرى أن ​ارتفاع مستويات الدين الحكومي يمثل عاملا داعما هيكليا للمعدن الأصفر"، مشيرا إلى أن الذهب ​يصمد بشكل جيد نسبيا رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة وقوة ⁠الدولار الأمريكي.

وتجاوز إجمالي الدين الأمريكي في أغسطس آب مستوى 40 تريليون دولار للمرة الأولى، ​مما أثار تحذيرات جديدة من ظهور أزمة مالية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، مما جعل المعادن المسعرة ​بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ويتركز اهتمام المستثمرين الآن على محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية لشهر سبتمبر أيلول، والذي قد يساعدهم على استشراف مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي بعد رفعه أسعار الفائدة ​الشهر الماضي للمرة الأولى في ثلاث سنوات.



وتراجعت توقعات تشديد السياسة النقدية هذا الشهر بشكل ​حاد بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في سبتمبر ‌أيلول، ⁠إلى جانب تعديل أعداد الوظائف غير الزراعية للشهرين السابقين بالخفض بشكل كبير.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون الآن احتمالا بنسبة 18 بالمئة لرفع الفائدة في أكتوبر تشرين الأول، بينما يأخذون في الحسبان احتمالا بنسبة 69 بالمئة لرفع الفائدة في ديسمبر.

وتراجعت أسعار النفط اليوم ​الاثنين مع زيادة الإمدادات ​بفعل ارتفاع صادرات ⁠الخام من الشرق الأوسط وسحب دول مجموعة السبع من المخزونات النفطية، مما خفف إلى حد ما من المخاوف المرتبطة بالتضخم.

وينظر إلى الذهب تقليديا ​باعتباره أداة للتحوط من التضخم، لكنه يميل إلى فقدان جاذبيته مقارنة ​بالأصول المدرة ⁠للعائد في بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة.



وعلى الصعيد الجيوسياسي، قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية يوم الأحد إنها تشن حملة عسكرية كبرى لاستعادة جميع المناطق في البلاد التي يسيطر ⁠عليها ​الحوثيون المتحالفون من إيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في ​المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 61.7967 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.7 بالمئة إلى 1727.82 دولار، وزاد البلاديوم 1.1 بالمئة ​إلى 1181.18 دولار.