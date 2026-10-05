قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المركزي الألماني: ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو لم يتحول بعد إلى موجة ثانية من زيادات الأسعار والأجور
وكيل اتصالات النواب: رسائل أكتوبر تؤكد قوة الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات
استقالت من البيت الأبيض لتربية أطفالها.. كارولين ليفيت تنضم إلى شبكة «فوكس نيوز»
وزير الصحة: تغطية 50% من المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بحلول 2030
الرئيس السيسي: القوات المسلحة المصرية على أهبة الاستعداد للدفاع عن مقدرات الوطن وأمنه القومي
وزير الرياضة يهنئ لاعبي المنتخب المصري للتايكوندو: حققتم نتائج مشرفة ببطولة ألبانيا
مش معاه رخصة.. القبض على شخص استعرض بدراجة نارية في الغربية
الرئيس السيسي: بناء الأوطان أمانة ومسئولية سنسأل عنها أمام الله
نتخلص من «الورم الخبيث».. مجلس القيادة اليمني: الحوثيون وقعوا في المصيدة التي صنعوها بأيديهم
بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر.. الأوقاف: "وأعدوا" موضوع خطبة الجمعة القادمة
احتفالا بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول
بعد تدخل وزير الرياضة.. قرار نهائي يحسم مصير التوأم حسن مع منتخب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بسبب ديون أمريكا.. الذهب يقفز عالمياً ويصعد لمستوى صادم

ارتفاع كبير في أسعار الذهب عالمياً بسبب أزمة أمريكا
ارتفاع كبير في أسعار الذهب عالمياً بسبب أزمة أمريكا
رانيا أيمن

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بدعم من استمرار المخاوف بشأن تزايد الدين الحكومي الأمريكي وتراجع احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ​الأمريكي) أسعار الفائدة قريبا، لكن قوة الدولار حدت من المكاسب.
وصعد الذهب في المعاملات ‌الفورية 0.4 بالمئة إلى 4159.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1138 بتوقيت جرينتش، وفقاً لرويترز.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.64 بالمئة إلى 4188.70 دولار.
 

الذهب يرتفع بشكل طفيف مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "لا نزال نرى أن ​ارتفاع مستويات الدين الحكومي يمثل عاملا داعما هيكليا للمعدن الأصفر"، مشيرا إلى أن الذهب ​يصمد بشكل جيد نسبيا رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة وقوة ⁠الدولار الأمريكي.
وتجاوز إجمالي الدين الأمريكي في أغسطس آب مستوى 40 تريليون دولار للمرة الأولى، ​مما أثار تحذيرات جديدة من ظهور أزمة مالية.
وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، مما جعل المعادن المسعرة ​بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ويتركز اهتمام المستثمرين الآن على محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية لشهر سبتمبر أيلول، والذي قد يساعدهم على استشراف مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي بعد رفعه أسعار الفائدة ​الشهر الماضي للمرة الأولى في ثلاث سنوات.
 

وتراجعت توقعات تشديد السياسة النقدية هذا الشهر بشكل ​حاد بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في سبتمبر ‌أيلول، ⁠إلى جانب تعديل أعداد الوظائف غير الزراعية للشهرين السابقين بالخفض بشكل كبير.
وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون الآن احتمالا بنسبة 18 بالمئة لرفع الفائدة في أكتوبر تشرين الأول، بينما يأخذون في الحسبان احتمالا بنسبة 69 بالمئة لرفع الفائدة في ديسمبر.
وتراجعت أسعار النفط اليوم ​الاثنين مع زيادة الإمدادات ​بفعل ارتفاع صادرات ⁠الخام من الشرق الأوسط وسحب دول مجموعة السبع من المخزونات النفطية، مما خفف إلى حد ما من المخاوف المرتبطة بالتضخم.
وينظر إلى الذهب تقليديا ​باعتباره أداة للتحوط من التضخم، لكنه يميل إلى فقدان جاذبيته مقارنة ​بالأصول المدرة ⁠للعائد في بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة.
 

سعر الذهب في مصر

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية يوم الأحد إنها تشن حملة عسكرية كبرى لاستعادة جميع المناطق في البلاد التي يسيطر ⁠عليها ​الحوثيون المتحالفون من إيران.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في ​المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 61.7967 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.7 بالمئة إلى 1727.82 دولار، وزاد البلاديوم 1.1 بالمئة ​إلى 1181.18 دولار.

الذهب سعر الذهب اليوم ارتفاع أسعار الذهب توقعات أسعار الذهب سعر الذهب عالمياً ديون أمريكا سعر الجنيه الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

ترامب

مخطط ترامب الخطير وخبايا الاجتماع السري.. قصف إيران بقوة رهيبة ونشر قوات برية

واقعة ضرب تلميذ

ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ

محمد ابراهيم

فحص بالرنين للاعب الزمالك بعد إصابته أمام الشرقية إنبي

الذهب

المعدن الأصفر يرتفع مرة ثانية…والجنيه الذهب عدى الـ 50 ألفا

ترشيحاتنا

معرض دمنهور للكتاب

«جائزة الدولة للمبدع الصغير» ومستقبل التأليف المسرحي.. في ندوة بمعرض دمنهور للكتاب

معرض دمنهور للكتاب

«صلاح اللقاني.. سيرة رجل يكتب النهر» في معرض دمنهور التاسع للكتاب

معرض دمنهور للكتاب

محمد خميس في معرض دمنهور للكتاب: مكتبة والدي صنعت وعيي.. والحكي مفتاح تقريب التاريخ من الأجيال الجديدة

بالصور

وصفة طبيعية لتفتيح وتنعيم الإبطين في 7 أيام.. خبيرة تجميل تكشف السر

تفتيح الأبطين
تفتيح الأبطين
تفتيح الأبطين

تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة تسبب التسمم الغذائي

تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي
تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي
تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا تسبب القيء والإسهال

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال

لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها

لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد