ارتفاع مفاجئ للذهب .. عيار 24 عدى الـ 7000

ارتفع سعر جرام الذهب في تعاملات اليوم في منتصف تعاملات الإثنين 5 أكتوبر 2026 بواقع 10 جنيهات فى الجرام ليسجل عيار 24 نحو. 7015 جنيها.

سبب ارتفاع الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين، بدعم من تراجع توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في أكتوبر بعد صدور بيانات وظائف أمريكية أضعف من المتوقع، إلا أن قوة الدولار حدت من مكاسب المعدن النفيس.

ويترقب المستثمرون في الوقت نفسه تطورات الشرق الأوسط وأسعار النفط، لما لها من تأثير مباشر على التضخم ومسار السياسة النقدية الأمريكية.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 4,153.56 دولار للأوقية بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 4,181.70 دولار.

سعر الذهب اليوم

سجل عيار 18 نحو 5260

وصل عيار 21 نحو 6140

وبلغ عيار 24 نحو 7015

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه 8 جرام 49120.