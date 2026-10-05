سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين

شهد سعر الذهب في مصر اليوم مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، تباينا طفيف يتحرك بين 10 إلى 20 جنيها صعودا وهبوطا.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الذهب في مصر التي شهدت استقرارا خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، وفقا لآخر الأسعار المعلنة من محلات الصاغة في مصر.

أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية يوم الاثنين

وصل سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، إلى 7005 جنيهات للبيع، بينما سجل 6960 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

واستقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا وتداولًا في السوق المصرية، عند 6130 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 6090 جنيه للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 18

وتداول سعر جرام الذهب عيار 18، عند 5260 جنيهًا للبيع، و5220 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين

أما سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل 4085 جنيهًا للبيع و4060 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب المكون من 8 جرامات من عيار 21، نحو 49040 جنيهًا للبيع، مقابل 48720 جنيه للشراء، ليظل خيارًا مفضلًا لدى الراغبين في الادخار والاستثمار طويل الأجل.

سعر الأونصة محليًا

سجلت الأونصة بالجنيه المصري 217900 جنيه للبيع، و216489جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة عالميا

على الصعيد العالمي، بلغ سعر أونصة الذهب 4137.54 دولار.

سعر دولار الصاغة مقابل البنوك

وفيما يتعلق بسعر الصرف المستخدم في تسعير الذهب، سجل دولار الصاغة 52.66 جنيه، مقابل 52.29 جنيه في البنوك.

عوامل تؤثر في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، منها حركة الأونصة في البورصات العالمية، تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري و مستويات العرض والطلب في السوق المحلية.