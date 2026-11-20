أكد الدكتور مصطفى خليل، نائب رئيس الهيئة الاستشارية المتخصصة للتنمية المستدامة بحزب الإصلاح والنهضة، أن تكريم اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات في الكونجرس الأمريكي، ومنحه الميدالية الذهبية للكونجرس، التي تعد من أرفع الأوسمة المدنية الأمريكية، يمثل اعترافا دوليا بمكانته التاريخية ودوره المحوري في صياغة تحولات سياسية واستراتيجية مهمة في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح خليل أن هذا التكريم لا يقتصر على الاحتفاء بشخصية سياسية بارزة، وإنما يعكس تقديرا لمسيرة رئيس مصري استطاع اتخاذ قرارات تاريخية غيرت مسار الصراع في المنطقة، وأسست لمرحلة جديدة في العلاقات المصرية الأمريكية، من خلال تبني مسار سياسي ودبلوماسي أسهم في فتح آفاق جديدة لتحقيق السلام والاستقرار.

وأضاف أن الرئيس الراحل أنور السادات يعد من أبرز الشخصيات تأثيرا في التاريخ السياسي المصري والعربي خلال القرن العشرين، حيث ارتبط اسمه بمحطات مفصلية، في مقدمتها حرب أكتوبر 1973 التي أعادت الثقة والكرامة للأمة المصرية والعربية، ومهدت لاستعادة الأرض وفتح الطريق أمام تحولات سياسية كبرى، وصولا إلى مبادرة السلام التي مثلت نقطة تحول في تاريخ الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن أهمية التكريم تأتي من كونه تقديرا أمريكيا رسميا لإسهامات السادات في جهود السلام، وشجاعته في اتخاذ قرارات استراتيجية تحملت مسؤولية نتائجها أجيال متعاقبة، مؤكدا أن قراءة تجربته السياسية تستوجب النظر إلى مجمل محطاتها، بدءا من استعادة المبادرة العسكرية في حرب أكتوبر، وصولا إلى التحرك الدبلوماسي الذي أعاد تشكيل موازين العلاقات الإقليمية والدولية.

ولفت نائب رئيس الهيئة الاستشارية المتخصصة للتنمية المستدامة بحزب الإصلاح والنهضة إلى أن تجربة السادات كانت نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في العلاقات بين القاهرة وواشنطن، خاصة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، عندما شهدت العلاقات بين البلدين تحولا استراتيجيا، تزامن مع الدور الأمريكي في الوساطة بين مصر وإسرائيل، والمفاوضات التي انتهت باتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام.

وأكد أن هذه المرحلة أسهمت في تأسيس علاقات استراتيجية ممتدة بين مصر والولايات المتحدة، شملت مجالات التعاون السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي، وهو ما يعكس أهمية القرارات التي اتخذها السادات وتأثيرها الممتد على طبيعة التفاعلات الدولية في المنطقة.

وثمن الدكتور مصطفى خليل مشاركة وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب أفراد من أسرة الرئيس الراحل، في مراسم التكريم، معتبرا أن هذه المشاركة تعكس تقدير الدولة المصرية لإرث السادات السياسي والدبلوماسي، وحرصها على إبراز الدور التاريخي الذي لعبته مصر في دعم جهود السلام.

وشدد على أن تكريم اسم الرئيس الراحل بعد عقود من رحيله يحمل رسالة مهمة مفادها أن القرارات الكبرى لا تنتهي آثارها بانتهاء أصحابها، وأن الشخصيات التي تسهم في تغيير مسارات التاريخ تظل حاضرة في الذاكرة الدولية، بما تركته من مواقف وتحولات تتجاوز حدود الزمن.