أشادت الإعلامية سهير جودة بتكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس الراحل أنور السادات بالميدالية الذهبية، بعد مرور 45 عامًا على رحيله، تقديرًا لدوره التاريخي في حرب أكتوبر وجهوده في صناعة السلام.

وكتبت سهير جودة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «هناك رجال لا ينتهي حضورهم برحيلهم، ولا تتوقف حكاياتهم عند اللحظة التي يغادرون فيها المشهد».

وأضافت: «أنور السادات.. اسم ارتبط بلحظات فارقة في تاريخ مصر، ورئيس قاد بلاده في واحدة من أعظم محطاتها، وامتلك رؤية تجاوزت حدود اللحظة إلى آفاق أوسع من التاريخ».

وتابعت: «بعد 45 عامًا من رحيله، يكرّم الكونجرس الأمريكي اسمه بالميدالية الذهبية، تقديرًا لدوره التاريخي في حرب أكتوبر وجهوده في صناعة السلام».

وأوضحت أن هذا التكريم يأتي بعد عقود، لكنه يعيد إلى الذاكرة سيرة رجل ترك بصمته في تاريخ وطنه، وأسهم في تغيير وجه المنطقة، وظل اسمه حاضرًا في الذاكرة المصرية والعالمية.

واختتمت سهير جودة منشورها قائلة: «بعض الشخصيات لا تختصرها سنوات الحكم، ولا تكفيها صفحات الكتب، لأن أثرها يمتد إلى ما بعد زمنها.. رحم الله أنور السادات.. أحد أهم فصول التاريخ المصري الحديث».