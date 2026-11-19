أكد النائب المهندس عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنتي الإسكان والقيم بالمجلس ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومنحه الميدالية الذهبية للكونجرس، يمثل تقديرًا دوليًا مستحقًا لقائد امتلك شجاعة اتخاذ القرارات التاريخية، ونجح في ترسيخ مكانة مصر كدولة تصنع السلام وتعمل من أجل استقرار المنطقة.

وقال رشاد في بيان له اليوم، إن هذا التكريم، بعد مرور 45 عامًا على رحيل الرئيس السادات، يؤكد أن قيمة القادة لا تقاس فقط بالفترات التي تولوا فيها المسؤولية، وإنما بما يتركونه من إرث تاريخي وتأثير ممتد في حاضر ومستقبل الشعوب، مشيرًا إلى أن السادات قدم نموذجًا للقيادة التي امتلكت رؤية استراتيجية بعيدة المدى، وأدركت أن السلام ليس مجرد اتفاقيات، وإنما خيار يحمي الأوطان ويصون مقدرات الشعوب.

تكريم الكونجرس للسادات اعتراف عالمي

وثمّن عضو مجلس الشيوخ تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا التكريم، وتأكيده أهمية استحضار روح السلام وأثرها في منع الصراعات وتهيئة الأجواء لمستقبل أفضل لجميع الشعوب، معتبرًا أن حديث الرئيس يعكس ثوابت السياسة المصرية التي لم تتغير، والقائمة على دعم الاستقرار وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية ورفض اتساع دائرة الصراعات.

وأضاف رشاد أن هناك امتدادًا واضحًا بين رؤية الرئيس السادات للسلام والتحركات المصرية الراهنة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فمصر لم تكن يومًا دولة تسعى إلى الصراعات، بل كانت وستظل دولة سلام، تدافع عن أمنها القومي وحقوق شعوب المنطقة، وتتحرك من أجل وقف الحروب وتخفيف المعاناة الإنسانية، دون التفريط في ثوابتها الوطنية.

وأشار إلى أن الجهود المصرية في التعامل مع الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، واستضافة قمة شرم الشيخ للسلام والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة عام 2025، تعكس استمرار الدور المصري التاريخي في تقريب وجهات النظر وفتح مسارات للحلول السياسية.

واختتم النائب عمرو رشاد تصريحاته بالتأكيد أن تكريم اسم الرئيس الراحل أنور السادات ليس تكريمًا لشخصية تاريخية فحسب، بل هو تقدير لمصر ودورها المحوري في صناعة السلام، ورسالة للأجيال الجديدة بأن قوة الدول لا تظهر فقط في قدرتها على مواجهة التحديات، وإنما أيضًا في قدرتها على منع الحروب وصناعة مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا لشعوب المنطقة والعالم.