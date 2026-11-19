أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على أداء سلبي؛ بعدما سجل مؤشرها الرئيسي «مازي» تراجعا بنسبة 1,37% ، ليستقر عند 16.997,89 نقطة.

وبدوره، تراجع مؤشر «MASI.20»، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,75 % ، ليستقر عند 1.263,11 نقطة، فيما سجل مؤشر «MASI.ESG»، الخاص بالشركات الحاصلة على أفضل تصنيف في مجال البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة، انخفاضا بنسبة 1,77 %، ليستقر عند 1.279,28 نقطة.

كما أنهى مؤشر «MASI Mid and Small Cap»، الذي يقيس أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تداولاته على انخفاض بنسبة 1,17 % ، ليستقر عند 1.613,47 نقطة.