أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس الراحل أنور السادات يمثل مصدر فخر لكل المصريين، ويعكس اعترافًا بدوره التاريخي في اتخاذ قراري الحرب والسلام، وقدرته على اتخاذ القرارات الاستراتيجية في التوقيت المناسب.

وقال سلامة، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد شردي، المذاع على قناة الحياة، إن أهمية التكريم تكمن في صدوره عن الكونجرس الأمريكي، باعتباره السلطة التشريعية، وليس عن مركز أبحاث أو مؤسسة أخرى، بما يعكس تقديرًا رسميًا لدور الرئيس الراحل أنور السادات.

وأضاف أن التكريم يؤكد أهمية الجمع بين قراري الحرب والسلام، باعتبار أن القيادة القوية هي التي تستطيع اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، سواء قرار الحرب الذي قاد إلى النصر، أو قرار السلام الذي أكد من خلاله السادات أنه لا يمكن استمرار الصراعات إلى ما لا نهاية، وأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا من خلال السلام.

وأشار إلى أن التكريم يحمل أيضًا رسالة مرتبطة بالدور المصري الراهن، ويؤكد أن مصر تتبنى خيار السلام القائم على القوة، وتسعى إلى تسوية الصراعات وبؤر التوتر المختلفة، مستندة إلى ثقلها ودورها الإقليمي، وهو ما أكسبها إشادة واحترامًا دوليين وجعلها مرتكزًا مهمًا في جهود صناعة السلام.

وأوضح سلامة أن الرسالة التي يعكسها هذا التكريم تؤكد سلامة الموقف المصري، وحرص الدولة على تجنب المغامرات أو التورط في صراعات خارجية، والحفاظ على استقرارها ومواصلة مسيرة التنمية، بالتوازي مع العمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي بما يتيح فرص التنمية لجميع دول المنطقة.

وشدد على أن الجمع بين القوة والقدرة على اتخاذ قرار الحرب، وبين السلام المستند إلى القوة، يمثل رسالة مهمة تعكس جوهر تجربة الرئيس الراحل أنور السادات، وتؤكد أهمية هذا النهج في التعامل مع التحديات الراهنة.