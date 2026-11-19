وصف النائب عفت السادات، عضو مجلس الشيوخ، احتفالية تكريم الرئيس الراحل أنور السادات داخل الكونجرس الأمريكي بأنها احتفالية عظيمة، شهدت مشاركة ممثلين عن أكثر من 25 دولة من أوروبا وآسيا، إلى جانب أعضاء بالكونجرس الأمريكي وسيناتورز وشخصيات سياسية مصرية.

وأوضح السادات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، أن الاحتفالية شهدت أجواء مميزة، مشيدًا بالمظاهر العسكرية والتنظيم والانضباط، وبالعروض الموسيقية التي قدمتها فرقة المارينز الأمريكية، والتي عزفت مقطوعة للموسيقار محمد عبد الوهاب.

وأضاف أن مشاهد الدخول والخروج والتنظيم العسكري عكست مستوى كبيرًا من الانضباط والجمال، مؤكدًا أن الحضور عاشوا أجواء من السعادة والفخر خلال الاحتفالية.

وأشار إلى أن الكلمات التي ألقاها رئيس الكونجرس وعدد من أعضاء الكونجرس حملت رسائل إيجابية وعظيمة عن مصر ومكانتها، وتحدثت عن عظمة مصر باعتبارها أرض السلام.

وأكد السادات أن أجواء الاحتفالية جعلته يشعر وكأن الرئيس الراحل أنور السادات حاضر بينهم، وأن العالم كله يتحدث عن السلام من جديد، في مشهد يعكس قيمة ومكانة الرئيس الراحل ودوره التاريخي في ترسيخ السلام.