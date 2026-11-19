كشفت الفنانة هالة صدقي عن تعرض نجلها سامو لوعكة صحية مفاجئة، استدعت دخوله المستشفى، وحرصت على مشاركة جمهورها صورة له من داخل المستشفى، مطالبة متابعيها بالدعاء له بالشفاء العاجل.

ونشرت هالة صدقي الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وعلقت عليها برسالة تحدثت خلالها عن الجانب الآخر من حياة الفنانين، موضحة أن ما يظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من لحظات سعيدة لا يعكس بالضرورة حقيقة حياتهم اليومية.

وكتبت هالة صدقي: «للأسف لازم نصدر للجمهور كل طاقة إيجابية وننشر بس كل الفعاليات السعيدة، ولذلك يعتقد البعض إن حياتنا كلها سعادة وسفر، وهذا عكس الحقيقة، حياتنا مليئة بالمشاكل والمتاعب والإخفاقات والصدمات كأي بشر».

وأضافت موجهة حديثها إلى نجلها: «ألف سلامة عليك يا حبيب وعين أمك، دعواتكم، هي بسيطة بس برضه دعواتكم»، مطالبة جمهورها بمساندته بالدعاء حتى يتجاوز أزمته الصحية.

آخر أعمال هالة صدقي السينمائية

وعلى صعيد آخر، كان آخر ظهور سينمائي للفنانة هالة صدقي من خلال فيلم «7Dogs»، الذي تدور أحداثه حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة «الكلاب السبعة»، في مهمة تستهدف مكافحة تجارة المخدرات.

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، من بينهم كريم عبد العزيز، وأحمد عز، ومونيكا بيلوتشي، وناصر القصبي، وسلمان خان، وتارا عماد، وهو من قصة المستشار تركي آل الشيخ، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج عادل العربي وبلال.