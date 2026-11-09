إحالة اليوتيوبر يونس محمد للمحاكمة بتهمة التشهير بالفنانة هالة صدقي

أحالت النيابة العامة بالهرم اليوتيوبر يونس محمد إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالتشهير بالفنانة هالة صدقي، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطعًا صوتيًا منسوبًا إلى طليقها تضمن عبارات مسيئة واتهامات تمس سمعتها، وذلك في القضية رقم 211 لسنة 2026 جنح اقتصادية، وحددت المحكمة جلسة 18 فبراير 2027 لنظر أولى جلسات محاكمته.

مقطع صوتي بداية الأزمة

تعود تفاصيل الواقعة إلى 2 مايو 2026، حين تقدمت الفنانة هالة صدقي ببلاغ إلى شرطة تكنولوجيا المعلومات، اتهمت فيه اليوتيوبر يونس محمد بالتشهير بها، على خلفية نشره وتداوله مقطعًا صوتيًا منسوبًا إلى طليقها، تضمن عبارات سب وإساءة واتهامات مشينة بحقها.

وفي المقابل، نشر طليق الفنانة مقطعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي نفى خلاله صحة التسجيل الصوتي المنسوب إليه، مؤكدًا أنه غير صحيح، وأن ما يحدث يأتي في إطار الحملة التي تتعرض لها والدة أبنائه الفنانة هالة صدقي.

فلاشة تحتوي على أدلة الاتهام

وباشرت نيابة الهرم التحقيقات في الواقعة، وحضر محامي الفنانة، المستشار الدكتور شريف حافظ، وقدم حافظة مستندات تضمنت فلاشة إلكترونية تحتوي على الفيديو محل الاتهام، إلى جانب روابط قناة المتهم على موقع يوتيوب والمنشور الذي تضمن المقطع الصوتي.

واتهم دفاع الفنانة اليوتيوبر بإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والتشهير بموكلته وسبها وقذفها، استنادًا إلى العبارات الواردة في الفيديو، مطالبًا بإرسال الفلاشة إلى مباحث تكنولوجيا المعلومات لفحص المحتوى وتحديد مدى صحة الوقائع محل البلاغ.

تقرير فني يؤكد صحة البلاغ

وأرسلت النيابة الفلاشة الإلكترونية إلى الإدارة المختصة بمباحث تكنولوجيا المعلومات لفحصها، حيث انتهى التقرير الفني إلى صحة البلاغ، ورصد الوقائع والاتهامات المنسوبة إلى المتهم بشأن المحتوى الذي نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اتهامات بالسب والقذف وإساءة استخدام الإنترنت

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وفقًا لمواد الاتهام الواردة بالقضية، والتي شملت المواد 166 مكرر، و171/1 و3، و302/1، و306، و308 من قانون العقوبات، والمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، والمادتين 25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وحددت المحكمة جلسة 18 فبراير 2027 لنظر محاكمة اليوتيوبر في الاتهامات المنسوبة إليه.