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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل استئناف سماح السعيد على حبسها شهرا في سب هالة صدقي لـ6 ديسمبر

هالة صدقي
هالة صدقي
ندى سويفى

أجلت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية نظر الاستئناف المقدم من الإعلامية سماح السعيد على حبسها شهرًا مع الشغل، وتغريمها 20 ألف جنيه، وإلزامها بأداء 50 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا في اتهامها بسب وقذف الفنانة هالة صدقي إلى جلسة 6 ديسمبر المقبل للاختصاص.

تعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدم به المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هالة صدقي، إلى النائب العام، اتهم فيه شاليمار شربتلي وسماح السعيد، بسب وقذف موكلته في حلقة بودكاست ظهرت فيها شاليمار الشربتلي مع المتهمة الثانية، وقدم خلاله فلاشة وحوافظ مستندات.

وأحالت النيابة العامة، المتهمتين إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية بعد انتهاء التحقيقات والفحص الفني للحسابات والمحتوى محل البلاغ فيما ادعى محامي هالة صدقي مدنيا بمبلغ 500 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وفي 19مايو 2026، قضت المحكمة بحبس المتهمتين شهرًا مع الشغل، وتغريم كل منهما 20 ألف جنيه، وإلزام كل منهما بأداء 50 ألف جنيه لهالة صدقي على سبيل التعويض المدني المؤقت.

واستأنفت المتهمتان على الحكم، وبعد صدور حكم بتأييده، تقدمت شاليمار شربتلي بالمعارضة الاستئنافية فيما استأنفت سماح السعيد على حبسها. 

مستأنف القاهرة الاقتصادية الإعلامية سماح السعيد الفنانة هالة صدقي

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