مصاريف السكن والإقامة.. 25 ألف جنيه تنهي أزمة يوسف وائل فرنسي في الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل موقف إنساني شهدته أروقة نادي الزمالك خلال الأيام الماضية، بعدما تدخل أحد أفراد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، لإنهاء أزمة مالية تعرض لها يوسف وائل فرنسي، لاعب القلعة البيضاء، بسبب عدم توافر مصاريف السكن والإقامة.

وأوضح الغندور أن اللاعب مر بظروف صعبة خلال اليومين الماضيين، بعدما واجه أزمة تتعلق بعدم قدرته على توفير تكاليف إقامته، وهو ما تسبب في موقف احتاج إلى تدخل سريع من أجل مساعدته على تجاوز الأزمة، وضمان عدم تأثر تركيزه والتزامه مع الفريق.

25 ألف جنيه تنهي أزمة يوسف وائل فرنسي

وأضاف الإعلامي خالد الغندور، خلال تصريحاته عبر برنامجه «ستاد المحور»، أن أحد أفراد الجهاز الفني للزمالك تحرك بشكل شخصي لمساندة اللاعب، وقرر دفع مبلغ 25 ألف جنيه من أمواله الخاصة، من أجل توفير مصاريف السكن والإقامة وإنهاء الأزمة التي تعرض لها.

وأشار الغندور إلى أن هذه الخطوة جاءت في إطار موقف إنساني يعكس حرص أحد أعضاء الجهاز الفني على دعم اللاعب ومساعدته في تجاوز الظروف التي يمر بها، خاصة في ظل أهمية توفير الأجواء المناسبة لجميع عناصر الفريق من أجل التركيز في التدريبات والمباريات.

موقف إنساني داخل الزمالك

ويعكس تدخل أحد أفراد الجهاز الفني حجم المساندة التي حصل عليها يوسف وائل فرنسي في هذا الموقف، بعدما بادر بحل المشكلة على نفقته الشخصية، دون انتظار إجراءات أخرى، حتى يتمكن اللاعب من تجاوز أزمته سريعًا.

وتسلط الواقعة الضوء على أهمية الجوانب الإنسانية داخل الفرق الرياضية، ودور الأجهزة الفنية في مساندة اللاعبين، ليس فقط على المستوى الفني، ولكن أيضًا في التعامل مع الظروف الشخصية التي قد تواجههم خارج الملعب وتؤثر على استقرارهم وتركيزهم خلال مشوارهم مع الفريق.