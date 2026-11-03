«بحوث الصحراء» يفاجئ مزارعي سيناء: زراعة وحصاد القمح بنصف التكلفة

تفقد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، يرافقه الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، المركز الزراعي للخدمات التنموية المتكاملة بالنثيلة، وذلك في ثاني محطات زيارتهما لشمال سيناء، لمتابعة جاهزية المركز ووحداته استعدادًا للموسم الزراعي المقبل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين والمنتفعين بالتجمعات الزراعية بسيناء.

وخلال الجولة، قدم الدكتور عماد عوض، المشرف العام على مراكز الخدمات والتجمعات الزراعية بسيناء، شرحًا حول إمكانات مراكز الخدمات وما تقدمه من خدمات فنية وإنتاجية وإرشادية متكاملة لدعم المزارعين من أبناء سيناء والمنتفعين بالتجمعات الزراعية.

وشملت الجولة تفقد وحدة أقلمة وإنتاج الشتلات، حيث استمع رئيس المركز ونائبه إلى شرح من الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام، مدير المركز، حول مراحل إنتاج الشتلات والإمكانات المتاحة بالوحدة ودورها في توفير شتلات من مصدر معتمد، بما يضمن جودتها وتوفير الأصناف المناسبة لاحتياجات المزارعين.

كما تفقد رئيس المركز وحدة الميكنة الزراعية، واطلع على جاهزية المعدات والآلات الزراعية، والاستعدادات الخاصة بعمليات زراعة وحصاد محصول القمح خلال الموسم المقبل، إلى جانب تفقد معصرة الزيتون بالمركز، التي تسهم في توفير خدمة العصر بالقرب من مناطق الإنتاج، وتقليل تكاليف النقل والجهد على المزارعين، والحفاظ على جودة الثمار والزيت ورفع القيمة المضافة للمحصول ودعم فرص تسويقه.

التجمعات الزراعية بسيناء تأتي في مقدمة أولويات المركز

وأكد الدكتور حسام شوقي أن التجمعات الزراعية بسيناء تأتي في مقدمة أولويات المركز، مشيرًا إلى أن مراكز الخدمات الزراعية تمثل محورًا أساسيًا في تقديم الخدمات الفنية والإنتاجية والإرشادية المتكاملة للمنتفعين بها والمناطق المتاخمة لها، وأن المركز يعمل على تطوير إمكاناتها ورفع كفاءة وحداتها لتحقيق الاستفادة المثلى منها.

وأعلن رئيس المركز إتاحة معدات وآلات زراعة وحصاد القمح للمزارعين بنصف التكلفة، تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف تخفيف الأعباء المالية للحيازات من ٢ فدان فأقل ومساعدتهم على إجراء العمليات الزراعية في التوقيتات المناسبة، بما يدعم زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، موضحًا أن هذا التوجه يأتي ضمن مخرجات منتدى مصر 2026.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عزت أن المركز الزراعي بالنثيلة يضم وحدات متكاملة تقدم خدماتها للمزارع بداية من توفير الشتلات والعمليات الزراعية المختلفة وصولًا إلى خدمات ما بعد الحصاد، بما يدعم منظومة الإنتاج الزراعي بالتجمعات.

وفي ختام الجولة، وجه رئيس المركز بضرورة مواصلة تطوير وحدات المركز ورفع درجة جاهزيتها وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمزارعين والمنتفعين بالتجمعات الزراعية بسيناء.