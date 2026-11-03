قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصاريف السكن والإقامة.. 25 ألف جنيه تنهي أزمة يوسف وائل فرنسي في الزمالك
«بحوث الصحراء» يفاجئ مزارعي سيناء: زراعة وحصاد القمح بنصف التكلفة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء
خلاف على خطوبة فتاة.. ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب وإصابة شقيقيه في بورسعيد
إيران تنشر إرشادات للمواطنين للتعامل مع أي هجوم نووي محتمل
تفشي خطير للمرض.. نيويورك تسجل أول حالة وفاة مرتبطة بالحصبة منذ 30 عاما
روسيا تعلن إسقاط وتدمير 16 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكو
النار وصلت السماء.. تفاصيل حريق هائل التهم قاعة أفراح في أوسيم
مصطفى يونس: الأهلي محتاج أبناء النادي مش اللي بيلعبوا للملايين
وول ستريت جورنال: القوات الأمريكية تقصف جزيرة قشم الإيرانية الليلة
ماذا يفعل المسلم بعد انتهاء صلاة الفجر؟.. 5 أعمال مستحبة تفتح أبواب الخير والبركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«بحوث الصحراء» يفاجئ مزارعي سيناء: زراعة وحصاد القمح بنصف التكلفة

بحوث الصحراء
بحوث الصحراء
شيماء مجدي

تفقد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، يرافقه الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، المركز الزراعي للخدمات التنموية المتكاملة بالنثيلة، وذلك في ثاني محطات زيارتهما لشمال سيناء، لمتابعة جاهزية المركز ووحداته استعدادًا للموسم الزراعي المقبل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين والمنتفعين بالتجمعات الزراعية بسيناء.

وخلال الجولة، قدم الدكتور عماد عوض، المشرف العام على مراكز الخدمات والتجمعات الزراعية بسيناء، شرحًا حول إمكانات مراكز الخدمات وما تقدمه من خدمات فنية وإنتاجية وإرشادية متكاملة لدعم المزارعين من أبناء سيناء والمنتفعين بالتجمعات الزراعية.

وشملت الجولة تفقد وحدة أقلمة وإنتاج الشتلات، حيث استمع رئيس المركز ونائبه إلى شرح من الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام، مدير المركز، حول مراحل إنتاج الشتلات والإمكانات المتاحة بالوحدة ودورها في توفير شتلات من مصدر معتمد، بما يضمن جودتها وتوفير الأصناف المناسبة لاحتياجات المزارعين.

كما تفقد رئيس المركز وحدة الميكنة الزراعية، واطلع على جاهزية المعدات والآلات الزراعية، والاستعدادات الخاصة بعمليات زراعة وحصاد محصول القمح خلال الموسم المقبل، إلى جانب تفقد معصرة الزيتون بالمركز، التي تسهم في توفير خدمة العصر بالقرب من مناطق الإنتاج، وتقليل تكاليف النقل والجهد على المزارعين، والحفاظ على جودة الثمار والزيت ورفع القيمة المضافة للمحصول ودعم فرص تسويقه.

التجمعات الزراعية بسيناء تأتي في مقدمة أولويات المركز

وأكد الدكتور حسام شوقي أن التجمعات الزراعية بسيناء تأتي في مقدمة أولويات المركز، مشيرًا إلى أن مراكز الخدمات الزراعية تمثل محورًا أساسيًا في تقديم الخدمات الفنية والإنتاجية والإرشادية المتكاملة للمنتفعين بها والمناطق المتاخمة لها، وأن المركز يعمل على تطوير إمكاناتها ورفع كفاءة وحداتها لتحقيق الاستفادة المثلى منها.

وأعلن رئيس المركز إتاحة معدات وآلات زراعة وحصاد القمح للمزارعين بنصف التكلفة، تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف تخفيف الأعباء المالية للحيازات من ٢ فدان فأقل ومساعدتهم على إجراء العمليات الزراعية في التوقيتات المناسبة، بما يدعم زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، موضحًا أن هذا التوجه يأتي ضمن مخرجات منتدى مصر 2026.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عزت أن المركز الزراعي بالنثيلة يضم وحدات متكاملة تقدم خدماتها للمزارع بداية من توفير الشتلات والعمليات الزراعية المختلفة وصولًا إلى خدمات ما بعد الحصاد، بما يدعم منظومة الإنتاج الزراعي بالتجمعات.

وفي ختام الجولة، وجه رئيس المركز بضرورة مواصلة تطوير وحدات المركز ورفع درجة جاهزيتها وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمزارعين والمنتفعين بالتجمعات الزراعية بسيناء.

القمح حصاد القمح بحوث الصحراء رئيس بحوث الصحراء معدات زراعة سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهاز مستقبل مصر

جهاز مستقبل مصر يعلن مسابقة لتعيين دفعة جديدة من الكوادر

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

بعد أدنى مستوى في عام.. سعر الذهب العالمي اليوم الإثنين يسجل 3902 دولار للأونصة

سعر الذهب الان

أسعار الذهب اليوم في مصر.. آخر تحديث لعيار 21 والجنيه الذهب والأونصة

نتنياهو

بيبي يتصل يوميا.. إعلامي أمريكي يفجر مفاجأة: نتنياهو يضغط على ترامب لضرب إيران نوويا

تحطم طائرة

تحطم طائرة عسكرية إسرائيلية جنوب عسقلان.. واندلاع حريق في المنطقة

خلف الحبتور

خلف الحبتور يحسم الجدل حول رغبته في شراء الزمالك أو الاستثمار بشركة الكرة

غسل الأسنان

أسنانك صفراء رغم غسلها يوميًا؟ حيل بسيطة لاستعادة بياضها

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

غارتان للطيران اليمني على آليات الفصائل اليمنية في مفرق جبل حبشي بتعز

صورة تعبيرية

جذور عربية في قيادة إسرائيل.. كيف صعد أبناء اليهود الشرقيين إلى قمة السلطة في تل أبيب؟

إمدادات الغاز إلى الصين

روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا في إمدادات الغاز إلى الصين

بالصور

الأكثر انتشارا.. أسعار كيا شوما موديل 2000 المستعملة في مصر

كيا شوما موديل 2000
كيا شوما موديل 2000
كيا شوما موديل 2000

تويوتا تفاجئ السوق الصيني بتحديثات كورولا 2027

كورولا 2027
كورولا 2027
كورولا 2027

أسعار إم جي 5 موديل 2020 المستعملة في مصر

ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020

بمصانع النصر.. التفاصيل الكاملة لأول سيارة كهربائية مجمعة محليا في مصر

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

فيديو

أليو ديانج للأهلي

من فالنسيا إلى الأهلي.. شرط وحيد يحسم عودة أليو ديانج للقلعة الحمراء

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير يكتب: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

المزيد