قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصاريف السكن والإقامة.. 25 ألف جنيه تنهي أزمة يوسف وائل فرنسي في الزمالك
«بحوث الصحراء» يفاجئ مزارعي سيناء: زراعة وحصاد القمح بنصف التكلفة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء
خلاف على خطوبة فتاة.. ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب وإصابة شقيقيه في بورسعيد
إيران تنشر إرشادات للمواطنين للتعامل مع أي هجوم نووي محتمل
تفشي خطير للمرض.. نيويورك تسجل أول حالة وفاة مرتبطة بالحصبة منذ 30 عاما
روسيا تعلن إسقاط وتدمير 16 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكو
النار وصلت السماء.. تفاصيل حريق هائل التهم قاعة أفراح في أوسيم
مصطفى يونس: الأهلي محتاج أبناء النادي مش اللي بيلعبوا للملايين
وول ستريت جورنال: القوات الأمريكية تقصف جزيرة قشم الإيرانية الليلة
ماذا يفعل المسلم بعد انتهاء صلاة الفجر؟.. 5 أعمال مستحبة تفتح أبواب الخير والبركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تنشر إرشادات للمواطنين للتعامل مع أي هجوم نووي محتمل

صورة توضيحية
صورة توضيحية
أمنية رشاد الجلوي

نشر التلفزيون الإيراني الرسمي ووكالات أنباء إيرانية مقطعًا توعويًا يتضمن مجموعة من الإرشادات للمواطنين بشأن كيفية التصرف في حال وقوع انفجار نووي محتمل، وذلك لتوضيح إجراءات الحماية وتقليل مخاطر التعرض لآثار الانفجار.

وتضمنت التعليمات التحذير من النظر مباشرة إلى الضوء الشديد الناتج عن الانفجار، مع ضرورة الاحتماء خلف ساتر والاستلقاء أرضًا وتغطية الرأس والوجه، إذا كان الشخص في الخارج وتعذّر عليه دخول مبنى على الفور.

وأضافت الإرشادات أنه بعد مرور موجة الانفجار، ينبغي التوجه فورًا إلى أقرب مبنى وعدم البقاء في الخارج لمشاهدة ما حدث أو تصويره، مع تجنب استخدام السيارات ملاذًا للحماية.

وفي حال الوجود داخل مبنى، دعت التعليمات إلى التوجه إلى القبو أو المنطقة الوسطى من المبنى، بعيدًا عن النوافذ والجدران الخارجية، مع إغلاق الأبواب والنوافذ وإيقاف أجهزة التكييف والتهوية التي تسحب الهواء من الخارج.

وتأتي هذه الرسائل التوعوية في ظل تصاعد المخاوف من احتمالات اتساع المواجهة العسكرية، وما قد يترتب عليها من مخاطر تهدد المدنيين.

إيران هجوم نووي وكالات أنباء إيرانية انفجار نووي مخاطر التعرض للانفجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهاز مستقبل مصر

جهاز مستقبل مصر يعلن مسابقة لتعيين دفعة جديدة من الكوادر

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

بعد أدنى مستوى في عام.. سعر الذهب العالمي اليوم الإثنين يسجل 3902 دولار للأونصة

سعر الذهب الان

أسعار الذهب اليوم في مصر.. آخر تحديث لعيار 21 والجنيه الذهب والأونصة

نتنياهو

بيبي يتصل يوميا.. إعلامي أمريكي يفجر مفاجأة: نتنياهو يضغط على ترامب لضرب إيران نوويا

رمضان صبحى

موقف مدرب بيراميدز من أزمة رمضان صبحي

تحطم طائرة

تحطم طائرة عسكرية إسرائيلية جنوب عسقلان.. واندلاع حريق في المنطقة

خلف الحبتور

خلف الحبتور يحسم الجدل حول رغبته في شراء الزمالك أو الاستثمار بشركة الكرة

ترشيحاتنا

العطلات الرسمية المرتقبة

إجازات 2027.. أول العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص والمدارس

رمضان 2027

العد التنازلي لرمضان 2027.. الحسابات الفلكية توضح الموعد المتوقع لبداية الشهر الكريم وعيد الفطر

التدريس بالحصة في الأزهر

التدريس بالحصة في الأزهر 2026.. موعد التقديم والتخصصات والأوراق المطلوبة

بالصور

الأكثر انتشارا.. أسعار كيا شوما موديل 2000 المستعملة في مصر

كيا شوما موديل 2000
كيا شوما موديل 2000
كيا شوما موديل 2000

تويوتا تفاجئ السوق الصيني بتحديثات كورولا 2027

كورولا 2027
كورولا 2027
كورولا 2027

أسعار إم جي 5 موديل 2020 المستعملة في مصر

ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020

بمصانع النصر.. التفاصيل الكاملة لأول سيارة كهربائية مجمعة محليا في مصر

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

فيديو

أليو ديانج للأهلي

من فالنسيا إلى الأهلي.. شرط وحيد يحسم عودة أليو ديانج للقلعة الحمراء

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير يكتب: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

المزيد