إيران تنشر إرشادات للمواطنين للتعامل مع أي هجوم نووي محتمل

نشر التلفزيون الإيراني الرسمي ووكالات أنباء إيرانية مقطعًا توعويًا يتضمن مجموعة من الإرشادات للمواطنين بشأن كيفية التصرف في حال وقوع انفجار نووي محتمل، وذلك لتوضيح إجراءات الحماية وتقليل مخاطر التعرض لآثار الانفجار.

وتضمنت التعليمات التحذير من النظر مباشرة إلى الضوء الشديد الناتج عن الانفجار، مع ضرورة الاحتماء خلف ساتر والاستلقاء أرضًا وتغطية الرأس والوجه، إذا كان الشخص في الخارج وتعذّر عليه دخول مبنى على الفور.

وأضافت الإرشادات أنه بعد مرور موجة الانفجار، ينبغي التوجه فورًا إلى أقرب مبنى وعدم البقاء في الخارج لمشاهدة ما حدث أو تصويره، مع تجنب استخدام السيارات ملاذًا للحماية.

وفي حال الوجود داخل مبنى، دعت التعليمات إلى التوجه إلى القبو أو المنطقة الوسطى من المبنى، بعيدًا عن النوافذ والجدران الخارجية، مع إغلاق الأبواب والنوافذ وإيقاف أجهزة التكييف والتهوية التي تسحب الهواء من الخارج.

وتأتي هذه الرسائل التوعوية في ظل تصاعد المخاوف من احتمالات اتساع المواجهة العسكرية، وما قد يترتب عليها من مخاطر تهدد المدنيين.