تفشي خطير للمرض.. نيويورك تسجل أول حالة وفاة مرتبطة بالحصبة منذ 30 عاما

أعلنت وزارة الصحة في ولاية نيويورك الأمريكية، الاثنين، وفاة طفل في مقاطعة لويس، إثر إصابته بالحصبة، في أول حالة وفاة مرتبطة بالمرض تسجلها الولاية منذ أكثر من 30 عاما، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز».

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الوفاة جاءت في ظل تفشي مستمر للمرض، مشيرة إلى أنها قدمت موارد ودعما لمقاطعة لويس للمساعدة في توعية السكان وتعزيز جهود التطعيم، ضمن الإجراءات الرامية إلى احتواء انتشار العدوى.

وتأتي الوفاة بعد إعلان حاكمة نيويورك كاثي هوكول، الشهر الماضي، حالة طوارئ على مستوى الولاية لمواجهة تفشي الحصبة في مناطق من نيويورك والولايات المجاورة.

ووفقا لبيانات السلطات الصحية، سجلت نيويورك 178 إصابة بالحصبة حتى 24 أكتوبر الماضي، بينها 170 حالة خارج مدينة نيويورك، و8 حالات داخلها.

وأشارت رويترز إلى أن الولايات المتحدة تشهد موجة انتشار للحصبة تعد الأسوأ منذ عقود، فيما سجلت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية 3 وفيات مرتبطة بالمرض على مستوى البلاد خلال العام الجاري، بينما أعلنت ولاية بنسلفانيا تسجيل 5 وفيات مرتبطة بالحصبة.