مصطفى يونس: الأهلي محتاج أبناء النادي مش اللي بيلعبوا للملايين

طالب مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي السابق، إدارة القلعة الحمراء بمنح أبناء النادي والناشئين فرصة أكبر للمشاركة مع الفريق الأول، في ظل تراجع النتائج والمستوى الفني خلال الفترة الأخيرة.

وأكد يونس أن الأهلي يحتاج إلى لاعبين يشعرون بالانتماء للكيان ويقاتلون من أجل قميص الفريق، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على العناصر التي تمتلك الرغبة في الدفاع عن اسم النادي.

وأشار نجم الأهلي السابق إلى إمكانية الاستفادة من تجربة الزمالك في تصعيد الناشئين ومنح أبناء النادي فرصًا حقيقية، بدلًا من الاعتماد بصورة مستمرة على الصفقات المكلفة.

واختتم يونس تصريحاته بالتأكيد على أن استعادة شخصية الأهلي تتطلب وجود لاعبين يتحملون المسؤولية ويقدمون المستوى الذي تنتظره الجماهير.