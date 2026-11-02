تحطم طائرة عسكرية إسرائيلية جنوب عسقلان.. واندلاع حريق في المنطقة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرة تحطمت في وقت سابق من اليوم بالقرب من مستوطنة "بيت شيكما" في مدينة عسقلان نتيجة خلل فني، مما تسبب في اندلاع حريق في منطقة مفتوحة.

تحطم طائرة إسرائيلية

وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه لم تقع أي إصابات جراء الحادث، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

يأتي ذلك في ظل استمرار الجدل في إسرائيل بشأن نتائج الانتخابات التي جرت الثلاثاء الماضي، وأسفرت عن فوز كتلة نتنياهو بأغلبية المقاعد وفي المركز الثاني جاءت كتلة منافسه آيزنكوت، وجاءت القائمة العربية المشتركة في المرتبة الثالثة.

وفي سياق آخر، كشف موقع «واللا» الإسرائيلي، نقلًا عن مسؤولين، أن التنسيق الأمني بين إسرائيل ووزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» وصل إلى أعلى مستوياته خلال الفترة الأخيرة، في ظل التطورات المتسارعة المتعلقة بالملف الإيراني واحتمالات تجدد المواجهة العسكرية.

وأوضح المسؤولون، وفقا للموقع، أن إسرائيل ستتلقى تحذيرًا مسبقًا من الولايات المتحدة في حال قررت واشنطن شن هجوم عسكري على إيران، بما يتيح للجانب الإسرائيلي الاستعداد للتطورات المحتملة والتعامل مع تداعيات أي تصعيد في المنطقة.