ليبرمان: لن أدعم ترشيح نتنياهو لمنصب رئيس دولة إسرائيل

أكد أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، رفضه المشاركة في أي حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، حتى لو عرض عليه الأخير التناوب معه على منصب رئيس الوزراء، مشدداً على رفضه أيضاً تشكيل حكومة أقلية.

وقال ليبرمان، خلال مؤتمر صحفي بمقر حزبه في مدينة موديعين، إنه كان واضحاً خلال الحملة الانتخابية الأخيرة بشأن موقفه من نتنياهو، مضيفاً: «مهما حدث، لن أشارك في حكومة مع نتنياهو، حتى لو عرض عليّ التناوب على رئاسة الحكومة، وأن أكون رئيس الوزراء أولاً، فهذا لن يحدث».

كما جدد ليبرمان رفضه تشكيل حكومة أقلية، مؤكداً أنه لن يدعم ترشيح نتنياهو لمنصب رئيس دولة إسرائيل.