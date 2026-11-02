الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية

أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الاثنين/ ما لا يقل عن 10 فلسطينيين من مدن ومحافظات الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - في بيان - بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل 12 عاما، خلال اقتحامها بلدتي قباطية وقرية العصاعصة جنوب جنين، بالإضافة لاعتقال أربعة آخرين من بيت ريما ومخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا مدنيين اثنين من نابلس، من بينهم صحفي بعد مداهمة منزله، كما اعتقلت شابا 28 عاما من بلدة زعترة شرق بيت لحم، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.

وفي سياق آخر، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جامعة خضوري- كلية العروب شمال الخليل، ودخلت إلى ساحاتها ثم غادرت عقب احتجازها لشاب وإطلاق سراحه بعد ذلك.

وفي السياق ذاته، أصيب طلاب مدرسة بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأشارت (وفا)، إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب مدرسة المغير الثانوية؛ ما أدى الى إصابة طلبة المدرسة بحالات اختناق.

وتتعرض قرى وبلدات شمال شرق رام الله لاقتحامات متواصلة من الاحتلال، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المستمرة على المواطنين وممتلكاتهم.