شوبير يطمئن جماهير الأهلي على غياب حسين الشحات ومروان عطية عن مباراة المقاولون

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أسباب استبعاد الثنائي حسين الشحات ومروان عطية من قائمة النادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن حسين الشحات يعاني من مشكلات في البطن مرتبطة بالكلى، تسببت في شعوره بآلام، ولذلك حصل على راحة لمدة 48 ساعة.

وأضاف: «الشحات عنده مشاكل في البطن، مشكلة في الكلى، بيبقى دمها تقيل فعملاله آلام في البطن، أخد راحة 48 ساعة».

وتطرق شوبير إلى سبب استبعاد مروان عطية، مؤكدًا أن حصول اللاعب على راحة في هذا التوقيت قرار مناسب، في ظل ضغط المباريات والمجهود الذي بذله خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن مروان عطية يحتاج إلى الراحة لمدة يومين، من أجل الاستعداد للمباريات المقبلة في بطولتي كأس عاصمة مصر والدوري، إلى جانب ارتباطه بمباراتين مع منتخب مصر أمام مالاوي.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أهمية حصول اللاعبين على الراحة اللازمة، لتجنب الإجهاد والاستعداد للاستحقاقات المقبلة مع الأهلي والمنتخب.