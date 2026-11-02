قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد الأوروبي يدين التصعيد العسكري المتواصل للحوثيين في اليمن وهجماتهم على السعودية
جرائم حرب.. الجامعة العربية تدين استهداف منشآت الطاقة في السودان
ذعر لأطفال روما.. 271 مدرسة في إيطاليا تتلقى تهديدات بوجود قنابل
19 يناير 2027.. الحكم على 3 متهمين في قضية خلية 15 مايو الإرهابية
وزير السياحة والآثار يفتتح معرض «قوة البورتريهات: من الفيوم إلى روما»
مدبولي يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات لمتابعة التطورات بالمنطقة وتداعياتها
بعد 5 أيام من الخسائر.. الذهب يفقد 230 جنيها وعيار 21 يهبط إلى 6160 جنيه
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف الطروحات الحكومية
4000 وحدة سكنية .. خطوات التسجيل والحجز بمبادرة «بيتك في مصر»
وظائف وزارة العمل 2026.. 440 فرصة عمل برواتب مجزية
شركات السياحة تعلن موعد بدء استرداد مبالغ جدية حجز الحجاج
مصر تفرض ضوابط وشروطاً جديدة لدخول رعايا 3 دول آسيوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يطمئن جماهير الأهلي على غياب حسين الشحات ومروان عطية عن مباراة المقاولون

لاعبى الأهلى
لاعبى الأهلى
نورهان عادل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أسباب استبعاد الثنائي حسين الشحات ومروان عطية من قائمة النادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن حسين الشحات يعاني من مشكلات في البطن مرتبطة بالكلى، تسببت في شعوره بآلام، ولذلك حصل على راحة لمدة 48 ساعة.

وأضاف: «الشحات عنده مشاكل في البطن، مشكلة في الكلى، بيبقى دمها تقيل فعملاله آلام في البطن، أخد راحة 48 ساعة».

وتطرق شوبير إلى سبب استبعاد مروان عطية، مؤكدًا أن حصول اللاعب على راحة في هذا التوقيت قرار مناسب، في ظل ضغط المباريات والمجهود الذي بذله خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن مروان عطية يحتاج إلى الراحة لمدة يومين، من أجل الاستعداد للمباريات المقبلة في بطولتي كأس عاصمة مصر والدوري، إلى جانب ارتباطه بمباراتين مع منتخب مصر أمام مالاوي.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أهمية حصول اللاعبين على الراحة اللازمة، لتجنب الإجهاد والاستعداد للاستحقاقات المقبلة مع الأهلي والمنتخب.

أحمد شوبير حسين الشحات مروان عطية الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

الأهلي

خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

أراضٍ محترقة

تدمير ممنهج للغطاء النباتي.. لبنان: إسرائيل أحرقت 7آلاف هكتار خلال 5 أشهر

الذكاء الاصطناعي

تراجع أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يختبر صمود القطاعات الأخرى في البورصة الأمريكية

مضيق هرمز

يورونيوز: إيران مستعدة لفتح مضيق هرمز خلال يومين إذا تحقق هذا الأمر

بالصور

انخفاض التستوستيرون 50%.. مخاوف صحية عالمية لدى الرجال

هرمون التستوستيرون
هرمون التستوستيرون
هرمون التستوستيرون

أسنانك صفراء رغم غسلها يوميًا؟ حيل بسيطة لاستعادة بياضها

غسل الأسنان
غسل الأسنان
غسل الأسنان

الغراء لزق في صوابعك؟ حيلة منزلية بسيطة تخلصك منه

حيلة لإزالة الغراء
حيلة لإزالة الغراء
حيلة لإزالة الغراء

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التقلب المزاجي

أحمد نجم

احمد نجم يكتب: منتدى روسيا أفريقيا شراكة مصالح أم توازن أقطاب ؟

المزيد