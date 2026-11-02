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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تفرض ضوابط وشروطاً جديدة لدخول رعايا 3 دول آسيوية

السياحة في مصر
السياحة في مصر
محمد الاسكندرانى

أخطرت غرفة شركات السياحة، صدور ضوابط جديدة لتنظيم دخول رعايا 3 دول إلى مصر، هي طاجيكستان وقيرغيزستان وتركمانستان، وذلك وفقًا للتعليمات الواردة من وزارة السياحة والآثار، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026.

غرفة شركات السياحة

 

قالت غرفة شركات السياحة، في إخطار حصل صدى البلد على نسخة منه، أنه تقرر إلغاء جميع التسهيلات السابقة الخاصة بمواطني الدول الثلاث، وإلزامهم بالحصول على تأشيرات دخول مسبقة قبل السفر إلى مصر.

أفادت الغرفة، أن الضوابط الجديدة شملت إلزام المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و40 عامًا بالحضور برفقة أحد أفراد الأسرة، سواء الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء.

وتضمنت شروط الضوابط وفقًا لغرفة الشركات السياحة حمل مبلغ نقدي قدره 3 آلاف دولار للفرد، بينما تلتزم الأسرة الواصلة من مواطني هذه الدول بحمل مبلغ 5 آلاف دولار، إلى جانب تسجيل أرقام الهواتف الخاصة بهم، سواء المحلية أو المصرية، لدى شركات السياحة التي تستقبلهم بكفالتها.
وتضمنت الضوابط إلزام الشركات السياحية بإعداد برنامج سياحي محدد للأفواج القادمة من هذه الدول، بالإضافة إلى سحب جوازات سفرهم فور وصولهم إلى البلاد، وتسليمها إليهم عند مغادرتهم.

ونوهت بضرورة إخطار الجهات المختصة فورًا في حالة تخلف أي فرد من أفراد الأفواج السياحية عن موعد السفر المحدد له وفقًا للبرنامج السياحي.

وشددت على قيام الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بإثبات المرافقين بخاتم وصول رب الأسرة عند وصوله إلى البلاد، مع إلزامه باصطحاب جميع أفراد أسرته عند المغادرة.

 

غرفة شركات السياحة طاجيكستان قيرغيزستان تركمانستان السياحة

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