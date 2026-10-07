غرفة السياحة: تصعيد واستبدال الحجاج بالدور وفقا لضوابط الوزارة

أكدت غرفة شركات السياحة أن ما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا من ادعاءات بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز في قرعة الحج السياحي مقابل تصعيده في قوائم الناجحين غير صحيح على الإطلاق و مخالف للضوابط المنظمة للحج السياحي ، ودعت الغرفة المواطنين بتوخي الحذر وعدم الانسياق وراء تلك الشائعات وعدم دفع أية أموال مقابل تلك الوعود الزائفة.

آليات واضحة



وأكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن الضوابط المنظمة للحج السياحي تتضمن قواعد واضحة ومحددة لأسباب وآليات استبدال الحجاج ، مشيرا الى انه تم اجراء قرعة الحج السياحي الكترونياً الأسبوع الماضي ، وتم تحديد اعداد واسماء الفائزين بكل شركة وكل مستوى سياحي ، كما تم الكترونياً ايضا وبدون أي تدخل بشري اختيار ٦ اسماء احتياطي لكل شركة منها واحد أو اثنين للتصعيد بدل المشرفين ثم الاستبدال في حالات محددة

وأشار رئيس لجنة السياحة الدينية إلى أن الضوابط تضمنت شروطا صارمة للاستبدال منها وفاة أي من الحجاج لا قدر الله أو التعرض لظروف تقييد الحرية، وفي تلك الحالة يتم الاستبدال تلقائيا وفقا لترتيب قائمة الاحتياطي المسجلة رسميا على البوابة الموحدة للحج، ولا يتم تخطي هذا الدور إلا باعتذار رسمي موثق بالشهر العقاري من صاحب الفرصة، ويتم ايضا تلقائيا اختيار التالي له في الترتيب بقائمة الاحتياطي بدون تدخل بشري في كل هذه الإجراءات.

التصعيد بالدور



وشرح أحمد أبراهيم عمليات تصعيد الحجاج حيث أن هناك نسبة وتناسب في عدد مشرفي الشركات طبقا لعدد الحجاج وفي حالة زيادة عدد المشرفين عن المطلوب بالضوابط يتم تصعيد حجاج بدلا منهم، وتخضع عملية التصعيد كذلك لنفس الآليات والشروط السابق ذكرها في الاستبدال

وأوضح ان التصعيد والاستبدال مجاني تماما ولا يمكن تصعيد أي شخص في غير دوره المستحق مناشدا المواطنين عدم الانسياق وراء المغالطات والشائعات ودفع أية مبالغ بحجة إتاحة فرصة لهم في التصعيد او الإستبدال وفي حالة مطالبة المواطنين بمبالغ مقابل وعود بإتاحة الفرصة للتصعيد او الاستبدال يقوم المواطن بالاتصال بغرفة شركات السياحة فورا والتي ستقوم بالإجراءات المناسبة لحفظ حقوق المواطنين والالتزام بالضوابط.