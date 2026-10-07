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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد اعتماد الضوابط| أسعار الحج السياحي 2027.. وتفاصيل البرامج وموعد التعاقد

موسم الحج
موسم الحج
خالد يوسف

دق ناقوس الشوق وانتهى زمن الانتظار، لتبدأ رحلة العمر بأمر رسمي، بعد أن فتحت وزارة السياحة والآثار أبواب الطمأنينة على مصراعيها، معتمدة الضوابط الحصرية لموسم حج السياحي2027، استكمالاً لفرحة الفائزين في القرعة الإلكترونية الأخيرة، خاصة أن الانطلاق المبكر هذا العام ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو إعلان حالة طوارئ لتقديم خدمات استثنائية وتسكين يليق بضيوف الرحمن، مما يضع شركات السياحة أمام اختبار حقيقي لتقديم أفضل ما لديهم.


برامج الحج السياحي 2027

حددت وزارة السياحة والأثار، الضوابط الرسمية وأسعار البرامج، حيث تبدأ أسعار الحج السياحي من 230 ألف جنيه لبرنامج الحج البري «ج»، وتصل إلى 650 ألف جنيه لبرنامج السياحي مخيمات «أ».

أسعار الحج السياحي 2027

- تبلغ أسعار البرامج: الحج البري «أ» 260 ألف جنيه، و «ب» 255 ألفًا، و «ج» 230 ألف جنيه.

- الحج الاقتصادي بالطيران فيبلغ «أ» 310 آلاف جنيه، و «ب» 290 ألفًا، و «ج» 270 ألف جنيه.

- تصل برامج حج المخيمات إلى 650 ألف جنيه لـ «أ»، و545 ألفًا لـ «ب»، و395 ألفًا لـ «ج».

أسعار الحج السياحي 

- يبلغ برنامج الحج السياحي أبراج 580 ألف جنيه.

ـ لا تشمل  أسعار الحج السياحي الرسمية تذاكر الطيران بالنسبة للبرامج الجوية، كما لا تشمل تذكرة العبّارة في برامج الحج البري.
ولذلك يجب على الحاج مقارنة التكلفة الإجمالية وليس سعر البرنامج الأساسي فقط.


شروط حجز الحج السياحي 2027

يتم التقديم على الحج السياحي من خلال شركة سياحة مرخصة، وتتولى الشركة تسجيل بيانات الحاج على المنظومة الرسمية.

حجز الحج السياحي

وشددت وزارة السياحة على ضرورة مراجعة العقد وإيصالات السداد والتأكد من مستوى البرنامج والسكن والانتقالات والخدمات المتفق عليها.

كما أصبحت العلاقة بين الشركة والحاج تعاقدية بشكل واضح، ولا يجوز إضافة خدمات أو تكاليف خارج العقد دون تنظيمها واعتمادها وفق الضوابط.

تفاصيل حجز الحج السياحي 2027

أعلنت الوزارة، عن ضرورة التواصل مع الشركة لاستكمال الإجراءات وسداد قيمة البرنامج خلال المدة المحددة، مع الالتزام بالمستوى ووسيلة السفر اللذين تمت القرعة عليهما.

 الحج السياحي 2027

وتبدأ الشركات إجراءات التعاقد على الباقات الشاملة ومعاينة السكن في 25 نوفمبر 2026، وتنتهي إجراءات توثيق عقود السكن والتعاقد على الباقات في 8 يناير 2027.

اعتماد الضوابط أسعار الحج السياحي 2027 رحلة العمر وزارة السياحة والآثار موسم حج 2027

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