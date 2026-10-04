أرخص باقة بـ230 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج السياحي2027

ما أسعار الحج السياحي2027؟.. كان ذلك السؤال الأبرز حيث ارتفعت عمليات البحث عن أسعار الحج السياحي بد إعلان نتيجة القرعة للموسم الجديد1448هـ، حيث كشفت الضوابط المنظمة لموسم الحج عن الحد الأقصى لأسعار برامج الحج السياحي، إلى جانب تفاصيل البرامج الاقتصادية والبرية، والخدمات والتحسينات التي يمكن إضافتها لبعض المستويات.

وتختلف تكلفة الحج السياحي وفقًا لنوع البرنامج ومستوى الإقامة والخدمات المقدمة للحاج، لتبدأ الأسعار من 230 ألف جنيه وتصل إلى 650 ألف جنيه لبعض المستويات، مع اختلاف قيمة جدية الحجز من برنامج إلى آخر.

شروط التقدم للحج السياحي 2027

اشترطت الضوابط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا للرجال والسيدات، وألا يقل عمر المرافق عن 12 عامًا، على أن يتم تحديد السن وفقًا لتاريخ 28 يناير 2027.

كما اشترطت توافر الاشتراطات الصحية اللازمة لأداء الحج، والتأكد من أن المتقدم لم يسبق له التقدم للحج من أي جهة أخرى من الجهات المنظمة للحج هذا العام.

وحددت الضوابط الحد الأقصى لتسجيل المتقدمين على البوابة المصرية للحج بحسب سنوات الخبرة الفعلية للشركة في تنفيذ الحج.

وبالنسبة للمستوى أ، فإن الشركات التي لديها خبرة أكثر من 9 سنوات يمكنها تسجيل 60 متقدمًا على باقة خدمة فئة «أ»، و80 متقدمًا على باقة خدمة فئتي «ب، ج».

أما الشركات ذات الخبرة من 7 حتى 9 سنوات، فيبلغ الحد 40 متقدمًا لفئة «أ» و60 لفئتي «ب، ج»، بينما الشركات التي تنفذ الحج لأول مرة وحتى 6 سنوات، يكون الحد 20 متقدمًا لفئة «أ» و40 لفئتي «ب، ج».

وتسمح الضوابط للشركات بمضاعفة الحد الأقصى لتسجيل المتقدمين في حال استيفائها القيم المقررة لذلك.

أسعار برامج الحج السياحي2027

السياحي أبراج: 580 ألف جنيه.

مخيمات «أ»: 650 ألف جنيه.

مخيمات «ب»: 545 ألف جنيه.

مخيمات «ج»: 395 ألف جنيه.

الاقتصادي «أ»: 310 آلاف جنيه.

الاقتصادي «ب»: 290 ألف جنيه.

الاقتصادي «ج»: 270 ألف جنيه.

البري «أ»: 260 ألف جنيه.

البري «ب»: 255 ألف جنيه.

البري «ج»: 230 ألف جنيه.

أسعار الحج الاقتصادي بالطيران 2027

أما برامج الحج الاقتصادي بالطيران، فتتضمن 3 مستويات، وتأتي أسعارها كالتالي:

المستوى «ج»: 270 ألف جنيه، بجدية حجز 80 ألفًا و150 جنيهًا.

المستوى «ب»: 290 ألف جنيه، بجدية حجز 80 ألفًا و150 جنيهًا.

المستوى «أ»: 310 آلاف جنيه، بجدية حجز 80 ألفًا و150 جنيهًا.

تفاصيل أسعار الحج السياحي

السياحي أبراج: 580 ألف جنيه، بإجمالي 2000 تأشيرة «أبراج أ».

-مخيمات «أ»: 650 ألف جنيه.

-مخيمات «ب»: 545 ألف جنيه.

-مخيمات «ج»: 395 ألف جنيه.

الاقتصادي طيران: بإجمالي 18 ألف تأشيرة:

-اقتصادي «أ»: 310 آلاف جنيه.

-اقتصادي «ب»: 290 ألف جنيه.

-اقتصادي «ج»: 270 ألف جنيه.

أسعار الحج البري

-بري «أ»: 260 ألف جنيه.

-بري «ب»: 255 ألف جنيه.

-بري «ج»: 230 ألف جنيه

كم تبلغ جدية حجز الحج السياحي 2027؟

تختلف قيمة جدية الحجز وفق البرنامج الذي يختاره المتقدم، وتأتي على النحو التالي:

50 ألفًا و150 جنيهًا لبرامج الحج البري.

80 ألفًا و150 جنيهًا لبرامج الحج الاقتصادي بالطيران.

120 ألفًا و150 جنيهًا لبرامج المخيمات.

150 ألفًا و150 جنيهًا لبرنامج الأبراج.

قواعد التسكين والوجبات في الحج السياحي 2027

تنظم ضوابط الحج السياحي 2027 قواعد التسكين والخدمات المقدمة للحجاج، حيث يكون التسكين رباعيًا أو خماسيًا وفقًا للضوابط المنظمة، مع السماح بالتسكين السداسي في الأجنحة أو الغرف الواسعة بعد معاينتها واعتمادها من اللجنة المختصة.

ويشترط أن يكون الفندق حاصلًا على التراخيص اللازمة ومفعلًا على المسار الإلكتروني، كما تلتزم شركة السياحة بتوضيح نظام الوجبات وتفاصيلها في العقد المبرم مع الحجاج.

ويحصل الحجاج على وجبتين يوميًا خلال الإقامة في فنادق مكة والمدينة، وترتفع إلى 3 وجبات يوميًا خلال فترة الإقامة في المشاعر المقدسة، وفق الضوابط المنظمة لبرامج الحج السياحي 2027.