من 230 ألف جنيه.. أسعار وبرامج الحج السياحي بعد إعلان القرعة

تتصدر أسعار برامج الحج السياحي لعام 1448 هجرياً / 2027 ميلادياً اهتمامات المواطنين، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة السياحة والآثار نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية التي أسفرت عن فوز آلاف المواطنين بفرصة أداء فريضة الحج.

وقد وضعت الضوابط الرسمية سقفاً أقصى لأسعار مختلف المستويات لتلبية تطلعات الشرائح المتنوعة من الحجاج، مع تحديد قيم "جدية الحجز" لكل برنامج.

​وفيما يلي تفاصيل الأسعار والبرامج المعمول بها بعد إعلان نتيجة القرعة:

​أولاً: أسعار برامج الحج البري

و​تُعد برامج الحج البري الخيار الاقتصادي الأبرز لمن يرغب في أداء الفريضة بتكلفة مناسبة، وجاءت الأسعار كالتالي:

​المستوى (ج): 230,000 جنيه مصري (جدية الحجز: 50,150 جنيهًا).

​المستوى (ب): 255,000 جنيه مصري (جدية الحجز: 50,150 جنيهًا).

​المستوى (أ): 260,000 جنيه مصري (جدية الحجز: 50,150 جنيهًا).

​ثانياً: أسعار الحج الاقتصادي (بالطيران)

و​تتوزع برامج الحج الاقتصادي عبر الطيران على ثلاثة مستويات رئيسية بناءً على قرب ومستوى السكن والخدمات:

​المستوى (ج): 270,000 جنيه مصري (جدية الحجز: 80,150 جنيهًا).

​المستوى (ب): 290,000 جنيه مصري (جدية الحجز: 80,150 جنيهًا).

​المستوى (أ): 310,000 جنيه مصري (جدية الحجز: 80,150 جنيهًا).

​ثالثاً: برامج المخيمات والأبراج (المستويات الفاخرة)

و​تستهدف هذه البرامج الحجاج الراغبين في مستويات إقامة راقية وقريبة جداً من المشاعر المقدسة والحرم:

​مخيمات المستوى (ج): 395,000 جنيه مصري (جدية الحجز: 120,150 جنيهًا).

​مخيمات المستوى (ب): 545,000 جنيه مصري (جدية الحجز: 120,150 جنيهًا).

​برنامج الأبراج (الإقامة بأبراج منى وليست المخيمات): 580,000 جنيه مصري (جدية الحجز: 150,150 جنيهًا).

​مخيمات المستوى (أ): 650,000 جنيه مصري (جدية الحجز: 120,150 جنيهًا).

​الإجراءات التالية للفائزين بالقرعة:

​سداد قيمة البرنامج: تبدأ مهلة سداد القيمة الإجمالية للبرنامج المختار خلال المدة المقررة قانوناً (غالباً خلال 15 يوماً من إعلان النتيجة) وفقاً للضوابط المنظمة.

​التوثيق والتعاقد: يجب مراجعة شركة السياحة المرخصة المعتمدة والتأكد من إدراج كافة تفاصيل الخدمات (مسافة الفندق من الحرم، الوجبات، وسائل الانتقال) بوضوح داخل العقد المبرم.

​باقات "بدون قرعة": بالتوازي مع القرعة، أتاحت بعض الشركات باقات مميزة وخاصة لمن لم يحالفهم الحظ في القرعة أو من يرغبون في الترتيبات الخاصة، حيث تبدأ أسعار هذه الباقات الإضافية من حوالي 550 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه بحسب البرنامج ونوع الخدمة.