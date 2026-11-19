قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، إن زيارة وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي إلى واشنطن ولقاءه قيادات في الكونجرس الأمريكي تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، التي تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية.



وأوضح خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن التحرك المصري يستهدف تعزيز التواصل مع مختلف مراكز صنع القرار الأمريكي، سواء في البيت الأبيض والسلطة التنفيذية أو داخل السلطة التشريعية، إلى جانب استمرار التعاون بين المؤسستين العسكريتين في البلدين.

وأشار سيد أحمد إلى أن مصر تحرص من خلال هذه الزيارة على توضيح رؤيتها تجاه التطورات الإقليمية، والتأكيد على أهمية اضطلاع الكونغرس الأمريكي بدور فاعل في دعم الأمن والاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة.

وأضاف أن التحركات المصرية تعكس إدراكًا لأهمية الدور الاستراتيجي للقاهرة، باعتبارها طرفًا محوريًا في جهود تحقيق السلام والاستقرار، مؤكدًا أن الصراعات والتوترات لا تحقق مكاسب حقيقية، بل تؤدي إلى خسائر تطال أطرافها والمنطقة والعالم.

واستشهد بالدور التاريخي لمصر في صناعة السلام، مشيرًا إلى أن منح الرئيس الراحل محمد أنور السادات الميدالية الذهبية للكونغرس الأمريكي يعكس تقديرًا للدور المصري في دعم مسارات السلام.

وفيما يتعلق بأدوات الكونجرس الأمريكي للتأثير في مسار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، أوضح خبير العلاقات الدولية أن السياسة الخارجية تقع بالأساس ضمن صلاحيات الرئيس الأمريكي، لكن الكونجرس يمتلك أدوات مؤثرة يمكنه استخدامها لضبط توجهات الإدارة الأمريكية.

ولفت إلى أن الاعتمادات المالية تأتي في مقدمة هذه الأدوات، إذ يملك الكونغرس سلطة الموافقة على الميزانيات، بما في ذلك التمويلات العسكرية الإضافية التي قد تطلبها الإدارة الأمريكية لتمويل العمليات الحربية، فضلًا عن قدرته على التأثير في المساعدات الخارجية.

وأضاف أن التشريعات تمثل أداة أخرى للتأثير، إذ يمكن للكونغرس إصدار قوانين تقيد تحركات الرئيس في الملفات العسكرية، مثل اشتراط الرجوع إليه والحصول على موافقته قبل شن حرب أو تنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران.

وأكد سيد أحمد أن التحرك المصري في واشنطن لا يقتصر على الملفات السياسية والإقليمية، بل يستهدف أيضًا تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة أن الولايات المتحدة تعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر، إلى جانب وجود استثمارات أمريكية في السوق المصرية.

وأشار إلى أهمية التعاون الأمني بين البلدين في مواجهة الإرهاب، فضلًا عن التنسيق بشأن تحقيق الاستقرار والسلام في قطاع غزة، ومتابعة المبادرات المطروحة في هذا الإطار، بما فيها مجلس السلام ورؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشدد على أن مصر تتحرك مع مختلف الأطراف ومراكز التأثير في القرار الأمريكي، بهدف دفع واشنطن إلى أداء دور أكثر إيجابية في التعامل مع أزمات المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع الدائر وتداعياته.

وفيما يتعلق بالموقف المصري من الاعتداءات التي تتعرض لها دول الخليج، قال سيد أحمد إن القاهرة تحركت منذ بداية الأزمة عبر مسارين متوازيين، أولهما تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وإنهاء الحرب، والثاني تقديم الدعم الكامل لدول الخليج انطلاقًا من أن أمنها يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأوضح أن دول الخليج وجدت نفسها في مواجهة حرب لم تكن طرفًا فيها، رغم مساعيها السابقة، بالتنسيق مع مصر، لتجنب اندلاعها، مؤكدًا أن القاهرة تقف إلى جانب أشقائها في مواجهة الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف أمنهم واستقرارهم.

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن دول الخليج تعاملت مع التطورات بمسؤولية وحكمة، ووازنت بين تجنب الانجرار إلى حرب أوسع نطاقًا، وبين امتلاك القدرة على التصدي للتهديدات والصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

وأضاف أن الموقف المصري يؤكد أن أمن الخليج يمثل خطًا أحمر، وأن حماية دوله ترتبط بالتوازي مع العمل على خفض التصعيد وإنهاء الحرب، مشيرًا إلى إدانة مصر للهجمات التي استهدفت الكويت، وكذلك الاعتداءات السابقة على الإمارات والسعودية.

ولفت سيد أحمد إلى أن التحرك المصري يجري عبر مستويات متعددة، تشمل التنسيق مع الولايات المتحدة والقوى الفاعلة، والتواصل مع أطراف الصراع، إلى جانب العمل ضمن مسارات إقليمية تضم تركيا والسعودية وباكستان، والتنسيق مع دول مثل قطر والإمارات والكويت، فضلًا عن التواصل مع قوى دولية، وفي مقدمتها الصين.

واختتم بالتأكيد على أن استمرار الحرب يهدد بمزيد من التداعيات الأمنية والاقتصادية على دول المنطقة والعالم، مشددًا على أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية لدعم أمن الخليج واحتواء التصعيد، انطلاقًا من دورها المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي.