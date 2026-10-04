قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية: مؤتمر ومعرض الحج أوائل نوفمبر بهدف تطوير منظومة الخدمات
القبض على فتاة سرقت هاتف محمول من سيدة بالإسكندرية
متى تسحب شركة الكهرباء العداد ؟ في 8 حالات وهذه خطوات تغييره
مدبولي: الاستثمار في البنية التحتية ضرورة لتمكين القطاع الخاص وخلق فرص عمل للشباب
استقرار نسبي .. سعر الذهب عيار 21 يسجل 6130 جنيها
رقية السادات لـ"صدى البلد" : بابا أخطأ حينما وثق في الجماعات الإسلامية.. فيديو
النقل: الجامعة الدولية لهندسة وتكنولوجيا النقل مركز إقليمي للتعليم والتدريب والبحث التطبيقي
مشروع كامب نو الجديد لبرشلونة بقيمة 1.8 مليار يورو.. أرقام ضخمة وسعة تصل إلى 105 آلاف متفرج
نجم الأهلي يوجه نصيحة لـ حسام حسن
الرقابة المالية: عقود التمويل العقاري تنخفض إلي 7945 خلال 6 أشهر
محمد زكريا يتوج ببطولة السويد المفتوحه للاسكواش
3 أيام عطلة.. إجازة 6 أكتوبر للحكومة والخاص والبنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

باب البر| "الأوقاف" تفتح باب التقدم للإعانات والمساعدات للفئات الأولى بالرعاية.. تفاصيل

الأوقاف
الأوقاف
قسم الخدمات

أعلنت وزارة الأوقاف عن إعادة فتح باب التقدم للحصول على الإعانات والمساعدات الاجتماعية الموجهة للفتات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وذلك من خلال حساب "باب البر" بالوزارة بعد توقف استمر لعدة سنوات.

أوجه الدعم والمساعدات المتاحة:

وأوضحت الوزارة أن المساعدات تشمل عدة مجالات إنسانية واجتماعية لتقديم الدعم المستحقين، وهي:

الأوقاف تخصص 10 ملايين جنيه قروضًا حسنة لـ559 مستفيدًا خلال مارس 2026م
  1. إعانات الغارمين.   
  2. إعانات المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية.   
  3. إعانات الأمراض المستعصية.   
  4. الأسهم في علاج غير القادرين بمستشفى الدعاة.   
  5. إعانات زواج الأيتام.   
  6. إعانات مصاريف الجنازة.   
  7. إعانات أعباء المعيشة.   
  8. سداد مديونية القروض الحسنة عن المتوفين.   
الأوقاف

مواعيد وضوابط التقديم:

وحددت الوزارة المواعيد والشروط الخاصة بتقديم الطلبات كالتالي:

الفترة المخصصة لإعانات الغارمين والتعليم: يتم استقبال طلبات إعانات الغارمين وإعانات المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 30 أكتوبر 2026.   

باقي الإعانات: تُستقبل طلبات الإعانات الأخرى على مدار العام المالي وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.   

آلية التقديم: تُقدم الطلبات يدوياً إلى إدارات البر بمديريات الأوقاف الإقليمية التابعة لها في مختلف المحافظات.

احتفالية كبرى بليلة القدر في ساحة الشيخ الطيب بالقرنة بحضور قيادات الأوقاف والقيادات التنفيذية

ترشيح 792 متقدماً بقوائم انتظار مسابقة عمال الأوقاف 

وكان ​​أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن ترشيح 792 متقدماً من المدرجين بقوائم الانتظار في مسابقة شغل وظائف عمال بوزارة الأوقاف. 

ويأتي هذا القرار تمهيداً لعقد المقابلات الشخصية واستكمال باقي إجراءات التعيين بالتنسيق التام مع وزارة الأوقاف.

محافظ أسيوط ووزير الأوقاف يلتقيان أئمة المساجد وقيادات الدعوة

​طريقة الاستعلام عن مواعيد المقابلات

و​دعا الجهاز جميع المتقدمين المدرجين ضمن قوائم الانتظار إلى ضرورة الاستعلام عن موعد المقابلة الشخصية الخاصة بكل منهم، وذلك من خلال الدخول على بوابة الوظائف الحكومية وإدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل:

  • ​الرقم القومي (المكون من 14 رقماً).
  • ​كود التسجيل الخاص بالمتقدم.

​ويمكن للمتقدمين إجراء الاستعلام عبر الرابط الرسمي المخصص لذلك: بوابة الوظائف الحكومية.

« الحصاد الأسبوعي».. نشاط مُكثف لوزارة الأوقاف دعويًّا واجتماعيًّا

​توجيهات هامة للمتقدمين

و​في السياق ذاته، أهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجميع المتقدمين ضرورة متابعة:

  • ​الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
  • ​موقع بوابة الوظائف الحكومية بشكل دائم.

​وذلك للإطلاع على أية تعليمات، تنبيهات، أو تحديثات جديدة تتعلق باستكمال إجراءات الترشيح والتعيين في المسابقة.

الأوقاف باب البر وزارة الأوقاف الإعانات المساعدات الأولى بالرعاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

سعر الذهب

700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

منتخب مصر

موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية اليوم

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

ترشيحاتنا

المستشار محمد السعيد الشربيني

تأجيل محاكمة 97 متهما بـ«خلية مدينة نصر» الإرهابية لـ 18 نوفمبر

المستشار محمد السعيد الشربيني

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية في بدر

المستشار محمد السعيد الشربيني

الحبس سنة لمتهم شارك في «أحداث عابدين».. وبراءته من القتل والشروع فيه

بالصور

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد

حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد