باب البر| "الأوقاف" تفتح باب التقدم للإعانات والمساعدات للفئات الأولى بالرعاية.. تفاصيل

أعلنت وزارة الأوقاف عن إعادة فتح باب التقدم للحصول على الإعانات والمساعدات الاجتماعية الموجهة للفتات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وذلك من خلال حساب "باب البر" بالوزارة بعد توقف استمر لعدة سنوات.

أوجه الدعم والمساعدات المتاحة:

وأوضحت الوزارة أن المساعدات تشمل عدة مجالات إنسانية واجتماعية لتقديم الدعم المستحقين، وهي:

إعانات الغارمين. إعانات المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية. إعانات الأمراض المستعصية. الأسهم في علاج غير القادرين بمستشفى الدعاة. إعانات زواج الأيتام. إعانات مصاريف الجنازة. إعانات أعباء المعيشة. سداد مديونية القروض الحسنة عن المتوفين.

مواعيد وضوابط التقديم:

وحددت الوزارة المواعيد والشروط الخاصة بتقديم الطلبات كالتالي:

الفترة المخصصة لإعانات الغارمين والتعليم: يتم استقبال طلبات إعانات الغارمين وإعانات المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 30 أكتوبر 2026.

باقي الإعانات: تُستقبل طلبات الإعانات الأخرى على مدار العام المالي وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.

آلية التقديم: تُقدم الطلبات يدوياً إلى إدارات البر بمديريات الأوقاف الإقليمية التابعة لها في مختلف المحافظات.

ترشيح 792 متقدماً بقوائم انتظار مسابقة عمال الأوقاف

وكان ​​أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن ترشيح 792 متقدماً من المدرجين بقوائم الانتظار في مسابقة شغل وظائف عمال بوزارة الأوقاف.

ويأتي هذا القرار تمهيداً لعقد المقابلات الشخصية واستكمال باقي إجراءات التعيين بالتنسيق التام مع وزارة الأوقاف.

​طريقة الاستعلام عن مواعيد المقابلات

و​دعا الجهاز جميع المتقدمين المدرجين ضمن قوائم الانتظار إلى ضرورة الاستعلام عن موعد المقابلة الشخصية الخاصة بكل منهم، وذلك من خلال الدخول على بوابة الوظائف الحكومية وإدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل:

​الرقم القومي (المكون من 14 رقماً).

​كود التسجيل الخاص بالمتقدم.

​ويمكن للمتقدمين إجراء الاستعلام عبر الرابط الرسمي المخصص لذلك: بوابة الوظائف الحكومية.

​توجيهات هامة للمتقدمين

و​في السياق ذاته، أهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجميع المتقدمين ضرورة متابعة:

​الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

​موقع بوابة الوظائف الحكومية بشكل دائم.

​وذلك للإطلاع على أية تعليمات، تنبيهات، أو تحديثات جديدة تتعلق باستكمال إجراءات الترشيح والتعيين في المسابقة.