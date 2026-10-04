زيادة ولا تثبيت؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم بعد بيان «البترول»

​يشهد السوق المحلي حالة من المتابعة المستمرة تزامناً مع تداول بعض الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي حول مصير أسعار المنتجات البترولية.

أسعار البنزين والسولار اليوم

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية بياناً رسمياً حاسماً نفت فيه بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن تغيير الأسعار، مؤكدة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، وأن الأسعار الحالية مستمرة دون أي تغيير.

​وتسود الأسواق حالياً حالة من الاستقرار الرسمي في ظل العمل بالأسعار المقررة؛ حيث يسجل سعر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا للتر، وسعر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه للتر، بينما استقر سعر بنزين 80 عند 20.75 جنيه للتر، وسجل سعر لتر السولار 20.50 جنيه.

نفي قاطع من وزارة البترول

​من جانبها، شددت وزارة البترول على أن أي أرقام أو نسب زيادة يتم ترويجها لا تستند إلى أي قرار رسمي، مجددة دعوتها لعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة، ومؤكدة أن أي مستجدات سيتم إعلانها رسمياً عبر قنوات الوزارة.

وكان المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، قد أشار في وقت سابق إلى وجود ضغوط عالمية وتحديات تشغيلية يواجهها القطاع، بيد أن البيانات الرسمية للوزارة هي الفيصل والمعيار الأساسي للقرارات التنفيذية.

​وفي سياق متصل، حسمت وزارة البترول الجدل حول ما أثير بشأن وجود نقص في أسطوانات البوتاجاز ببعض المحافظات، مؤكدة أن منظومة الإمدادات تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة تماماً.

لجنة التسعير لم تنعقد والأسعار الحالية مستمرة دون تغيير

وكانت جددت وزارة البترول والثروة المعدنية نفيها القاطع لما يتم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيير أسعار المنتجات البترولية، مؤكدة أن الأسعار التي يتم تداولها والترويج لها باعتبارها أسعارًا جديدة سيتم تطبيقها غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي.

وشددت الوزارة على أن العمل مستمر بالأسعار الحالية دون أي تغيير، مؤكدة أن اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، ولم يصدر عنها أي قرار أو توصية بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية.

معلومات غير موثقة يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي

وأوضحت الوزارة أن عدم انعقاد اللجنة حتى تاريخه ينفي بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله من أسعار جديدة أو نسب زيادة يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن أي مستجدات أو قرارات تتعلق بأسعار المنتجات البترولية سيتم الإعلان عنها رسميًا من خلال الوزارة والجهات المعنية.

وأشارت الوزارة إلى بيانها السابق الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2026، والذي نفت فيه صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، مجددة دعوتها إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.