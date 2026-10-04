رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

يترقب الشارع المصري خلال الأيام الحالية، الموعد الرسمي لبدء تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2026، والذي يرتبط بتأخير الساعة 60 دقيقة كاملة، لتعود إلى وضعها الطبيعي والتوقيت الموحد (جرينتش +2) بالتزامن مع الانقضاء التدريجي لفصل الصيف ودخول فصل الخريف.

ويأتي هذا التغيير سنويًا تنفيذاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم لأحكام نظام التوقيت الصيفي والشتوي في جمهورية مصر العربية، بهدف ترشيد استهلاك مصادر الطاقة وتأقلم ساعات العمل والأنشطة اليومية مع طول الليل والنهار.

متى تعود الساعة لوضعها الطبيعي؟

ووفقاً للنص القانوني الحاكم لمواعيد التوقيت الصيفي والشتوي:

• الموعد الرسمي للتغيير: ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا في ليلة الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر (الموافق 29 أكتوبر 2026).

• طريقة تعديل الساعة: عند حلول الساعة 12:00 منتصف الليل (صباح يوم الجمعة 30 أكتوبر)، يتم تأخير عقارب الساعة بمقدار 60 دقيقة كاملة لتصبح 11:00 مساءً يوم الخميس 29 أكتوبر.

• العودة للتوقيت الطبيعي: بتأخير الساعة، يعود العمل بالتوقيت القياسي الطبيعي لمصر، والذي يستمر العمل به على مدار 6 أشهر كاملة حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أبريل 2027.

الآثار المترتبة على تطبيق التوقيت الشتوي

ويترافق مع تطبيق التوقيت الشتوي إعادة تنظيم عدد من القطاعات الحيوية ومواعيد الخدمات المقدمة للمواطنين:

1. مواعيد غلق المحال والمطاعم: يبدأ العمل بالمواعيد الشتوية لفتح وإغلاق المحلات التجارية، والمطاعم، والمقاهي، والورش والمقاولات، حيث تُغلق المحلات التجارية في تمام الساعة 10:00 مساءً، بينما تُغلق المطاعم والكافيهات في 12:00 منتصف الليل (مع تمديد ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية).

2. مواقيت الصلاة: تشهد مواقيت الصلاة في كافة محافظات الجمهورية بكوراً بمقدار ساعة كاملة تلقائياً عقب تأخير الساعة.

3. مواعيد القطارات والطيران: تؤكد هيئة السكة الحديد وشركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية على تعديل جدول الرحلات والمواعيد وفقاً للتوقيت الجديد دون تغيير في زمن الرحلات المعتاد.

تفاصيل حالة الطقس المتوقعة للأسبوع الحالي

وكانت ​أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اعتباراً من يوم السبت 03 أكتوبر 2026 وحتى يوم الأربعاء 07 أكتوبر 2026.

وتشهد البلاد أجواء خريفية معتدلة في الصباح الباكر، مائلة للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، حارة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدلة الحرارة ليلاً.

​أبرز الظواهر الجوية المسيطرة

​شبورة مائية: تظهر الشبورة المائية من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

​فرص الأمطار: توجد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

​نشاط الرياح: تنشط الرياح أحياناً على أغلب الأنحاء لتعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.