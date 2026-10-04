قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر بالزي الأحمر أمام جنوب أفريقيا في مباراة اليوم
الرئيس السيسي يشيد بدور السنغال في تعزيز العمل الإفريقي المشترك
الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على مواصلة تطوير التعاون الثنائي مع غانا
رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر
الرقيب محمد عبد العاطي.. صائد الدبابات الإسرائيلية في حرب أكتوبر| بروفايل
أخبار السيارات | سعر إم جي 8 موديل 2026 في السعودية .. جيلي جالاكسي TT تظهر لأول مرة
نادية مصطفى تعلن وفاة الفنان جابر البلتاجي
بعد إلغاء الاشتراطات.. كيفية استخراج رخصة بناء جديدة 2026 وعدد الأدوار
الرئيس السيسي يستضيف مأدبة غداء تكريما لرؤساء الدول والوفود الأفريقية
رقية السادات لـ"صدى البلد": بابا صرف مستحقات لزوجة رأفت الهجان 3 أضعاف.. فيديو
قتيل و6 مصابين.. زيلينسكي يكشف تفاصيل هجوم روسي جديد على كييف
الذكاء الاصطناعي وحرب إيران.. لماذا يُجهّز الأثرياء ملاجئ يوم القيامة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي
قسم الخدمات

يترقب الشارع المصري خلال الأيام الحالية، الموعد الرسمي لبدء تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2026، والذي يرتبط بتأخير الساعة 60 دقيقة كاملة، لتعود إلى وضعها الطبيعي والتوقيت الموحد (جرينتش +2) بالتزامن مع الانقضاء التدريجي لفصل الصيف ودخول فصل الخريف.

ويأتي هذا التغيير سنويًا تنفيذاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم لأحكام نظام التوقيت الصيفي والشتوي في جمهورية مصر العربية، بهدف ترشيد استهلاك مصادر الطاقة وتأقلم ساعات العمل والأنشطة اليومية مع طول الليل والنهار.

مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات والمطاعم والورش في التوقيت الشتوي 2026

متى تعود الساعة لوضعها الطبيعي؟

ووفقاً للنص القانوني الحاكم لمواعيد التوقيت الصيفي والشتوي:

• الموعد الرسمي للتغيير: ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا في ليلة الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر (الموافق 29 أكتوبر 2026).

• طريقة تعديل الساعة: عند حلول الساعة 12:00 منتصف الليل (صباح يوم الجمعة 30 أكتوبر)، يتم تأخير عقارب الساعة بمقدار 60 دقيقة كاملة لتصبح 11:00 مساءً يوم الخميس 29 أكتوبر.

مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم والورش في التوقيت الشتوي 2026

• العودة للتوقيت الطبيعي: بتأخير الساعة، يعود العمل بالتوقيت القياسي الطبيعي لمصر، والذي يستمر العمل به على مدار 6 أشهر كاملة حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أبريل 2027.

الآثار المترتبة على تطبيق التوقيت الشتوي

ويترافق مع تطبيق التوقيت الشتوي إعادة تنظيم عدد من القطاعات الحيوية ومواعيد الخدمات المقدمة للمواطنين:

الساعة هتتأخر 60 دقيقة.. متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2026؟

1. مواعيد غلق المحال والمطاعم: يبدأ العمل بالمواعيد الشتوية لفتح وإغلاق المحلات التجارية، والمطاعم، والمقاهي، والورش والمقاولات، حيث تُغلق المحلات التجارية في تمام الساعة 10:00 مساءً، بينما تُغلق المطاعم والكافيهات في 12:00 منتصف الليل (مع تمديد ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية).

2. مواقيت الصلاة: تشهد مواقيت الصلاة في كافة محافظات الجمهورية بكوراً بمقدار ساعة كاملة تلقائياً عقب تأخير الساعة.

التوقيت الشتوي

3. مواعيد القطارات والطيران: تؤكد هيئة السكة الحديد وشركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية على تعديل جدول الرحلات والمواعيد وفقاً للتوقيت الجديد دون تغيير في زمن الرحلات المعتاد.

تفاصيل حالة الطقس المتوقعة للأسبوع الحالي 

وكانت ​أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اعتباراً من يوم السبت 03 أكتوبر 2026 وحتى يوم الأربعاء 07 أكتوبر 2026. 

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

وتشهد البلاد أجواء خريفية معتدلة في الصباح الباكر، مائلة للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، حارة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدلة الحرارة ليلاً.  

​أبرز الظواهر الجوية المسيطرة

​شبورة مائية: تظهر الشبورة المائية من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.  

التوقيت الشتوي 2024

​فرص الأمطار: توجد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.  

نشاط الرياح: تنشط الرياح أحياناً على أغلب الأنحاء لتعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.  

التوقيت الشتوي موعد التوقيت الشتوي التوقيت الشتوي 2026 فصل الشتاء فصل الخريف تأخير الساعة موعد تأخير الساعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

محمد صلاح

نظر دعوى ضد اللاعب محمد صلاح بإلزامه بسداد مبلغ 255 ألف جنيه لصالح محامٍ

منتخب مصر

موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية اليوم

طقس اليوم

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية اليوم

القصة كاملة بشأن العاملين في منصة “ما تصدقش” مع خبير في شؤون الجماعات

باحث في شئون الجماعات المُتطرفة يكشف آليات تحرّك الإخوان خارج التنظيم

ترشيحاتنا

رئيس جهاز حماية المستهلك

رئيس حماية المستهلك يوجه بتكثيف الرقابة وضبط مصادر الغش بالأسواق

قداسة البابا تواضروس الثاني

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب بذكرى انتصارات أكتوبر

جانب من حملات التفتيش

العمل: 379 محضرا ضد منشأت مخالفة.. والتوصية بغلق بحق 23 أخرى

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ..سر القوام الكريمى

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ

المشي بعد الأكل.. عادة بسيطة تحسن الهضم وتقلل ارتفاع سكر الدم

عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها وأناقتها

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد