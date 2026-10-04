سكان الإيجار القديم.. آخر موعد لتقديم طلبات السكن البديل

​​أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن اقتراب موعد غلق باب التقديم للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات "السكن البديل"، حيث تم تحديد يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 ليكون الموعد الأخير لتلقي الطلبات.

​الفئات المستهدفة وضوابط التقديم

و​تستهدف هذه المرحلة بشكل أساسي المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يتعلق ببعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتشمل المبادرة المتقدمين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية وأخرى غير سكنية بديلة وفقاً للشروط المقررة.

​تفاصيل هامة للمواطنين:

​الموعد النهائي: الإثنين 12 أكتوبر 2026 هو آخر فرصة لتقديم المستندات والطلبات الرسمية.

​طبيعة الوحدات: توفير خيارات متنوعة تشمل وحدات سكنية وغير سكنية بديلة لتلبية احتياجات الفئات المشمولة بالقانون.

​الجهة المنظمة: يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إدارة وتلقي الطلبات لضمان تنظيم العملية وتيسيرها على المستحقين.

و​يأتي هذا الإعلان في إطار حرص الدولة على توفير استجابة سريعة وتوفير بدائل سكنية ملائمة تحافظ على الاستقرار الاجتماعي وتدعم المواطنين في إطار التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بالإيجارات.

تفاصيل دعم الإيجار بمبادرة “سكن لكل المصريين 9”

وكانت أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن حزمة تفصيلية جديدة لدعم الإيجار ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 9" في المحافظات.

وتستهدف المبادرة تمكين الأسر المصرية من الحصول على وحدات سكنية ملائمة بأسعار مدعومة تتناسب مع مستويات دخولهم المختلفة، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

​فلسفة الدعم وآلية الاحتساب

و​تعتمد المبادرة على نموذج تكاملي يهدف إلى خلق توازن دقيق بين القيمة السوقية للإيجار والقدرة المالية للمستفيدين.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الصندوق، فإن الدولة تلتزم بتقديم دعم مالي مباشر للمستفيد يصل بحد أقصى إلى 100 ألف جنيه طوال فترة التعاقد.

​وتقوم المعادلة التمويلية على المرتكزات الآتية:

​مساهمة المواطن: يساهم المستفيد بنسبة ثابتة تبلغ 25% من صافي دخله الشهري (بعد خصم قيمة الدعم).

​نسبة الإيجار السنوية: تُقدر بنحو 7%.

​الحد الأقصى للدعم: 100 ألف جنيه مصري كإجمالي الدعم المقدم للوحدة طوال فترة الإيجار.

​قنوات التواصل والمتابعة الرسمية

و​تدعو الجهات المعنية جموع المواطنين الراغبين في الاستفادة من وحدات الإيجار المدعوم بالمحافظات إلى متابعة القنوات الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للاطلاع على الشروط التفصيلية ومواعيد فتح باب التقديم.

ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي عبر الرابط www.shmff.gov.eg أو متابعة الحسابات الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة (تويتر/إكس، فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، تيك توك) تحت المعرف الموحد: (@shmffeg).